Livigno, arriva il Giro d’Italia 2024: orari, percorso, strade chiuse e parcheggi

Livigno (Sondrio), 18 maggio 2024 – Nella quindicesima tappa del Giro d’Italia, domenica 19 maggio, la Carovana rosa arriva a Livigno, in Valtellina, dopo il percorso più lungo (e atteso) di questa edizione, che ha visto la sua partenza a Manerba del Garda, nel Bresciano. Il Piccolo Tibet, infatti, offrirà una scenografia mozzafiato, con i corridori che proveranno a domare il traguardo del Mottolino, posto a 2400 metri di altitudine, e nella bellezza paesaggistica di una venue Olimpica dei Giochi del 2026. Dopo questo finale da brivido ci sarà un giorno di riposo, per poi riprendere il via, nuovamente da Livigno, martedì 21, con la partenza della tappa numero 16, che avrà luogo in Aquagranda, il Centro di Preparazione Olimpica, un polo di eccellenza internazionale frequentato da centinaia di grandi atleti e atlete. E l’arrivo sarà a Santa Christina in val Gardena. Per rendere ancora più speciale questo momento di comunione con il ciclismo, i suoi protagonisti e la fan base del Giro, Livigno ha costruito un programma molto ricco e denso di appuntamenti imperdibili, che faranno da contorno alla corsa in sé.

Giro d'Italia, uno scatto dei corridori nell'edizione 2024

Domenica 19 maggio, il Giro d’Italia parte da Manerba del Garda alle 10.40 e arriverà a Livigno, in Valtellina, tra le 15:51 e le 16:34.

La quindicesima tappa va da Manerba del Garda a Livigno: un percorso di 220 km, oltre ad essere il più lungo del Giro d'Italia è anche tra le più interessanti e difficili dell'intera competizione visto il dislivello complessivo di ben 5.300 metri.

Si superano 5 salite con il solo intervallo della Val Camonica la cui risalita rappresenta l’unico momento di “respiro”. Si scalano la salita di Lodrino seguita dall’inedito Colle San Zeno la cui discesa è molto lunga e impegnativa. Si risale la Val Camonica da Pisogne fino a Edolo per scalare il Mortirolo dal versante di Monno e scendere in Valtellina. Lunga risalita fino alle porte di Bormio con la breve scalata delle Motte e dopo Isolaccia Valdidentro salita al Passo di Foscagno. Segue una breve discesa, e la salita finale composta dal Passo di Eira in cima al quale si segue una strada (asfaltata) che risale la pista del Mottolino.

Ultimi km in salita. La pendenza cambia drasticamente a 2 km dall’arrivo dopo il Passo di Eira dove la pendenza media resta superiore al 10% benché la strada presenti rampe ripide intervallate da brevi tratti meno pendenti. Nell’ultimo km la rampa finale presenta pendenze fino al 19% seguite da un breve allentamento della pendenza e da un ulteriore “scalino” che porta alla retta finale di 50 m su asfalto larghezza 6 m.

Lunghezza: 222 km

Dislivello: 5400 m

Tappa Giro d'Italia, Manerba del Garda-Livigno

Nella giornata di domenica 19 maggio, su ordine della Prefettura, alle 15 verrà chiusa la rotonda in località Pedenosso. Da quel momento verrà chiuso tutto il tratto di strada che dalla rotonda porta a Livigno fino a 30 minuti dopo il passaggio dell’auto “Fine Gara Ciclistica”. Nella stessa giornata, dalle 15 alle 18 sarà chiuso al traffico il tratto stradale compreso tra Alpen Village e Passo d’Eira.

Ecco nel dettaglio le chiusure stradali:

Tratto Passo della Foppa (Mortirolo) limite di provincia – Bivio Grosio innesto SP27 (località Vernuga): chiusura totale dalle ore 00:00.

Tratto SP27 Grosio (Vernuga) – Sondalo rotonda per Ospedale: chiusura in entrambi i sensi di marcia dalle ore 14:30.

Tratto Sondalo rotonda per Ospedale – Le Prese – località Tola: chiusura in entrambi i sensi di marcia dalle ore 14:40.

Tratto località Tola – Cepina/Valdisotto – Capitania: chiusura in entrambi i sensi di marcia dalle ore 15:00.

Tratto SS.38 Rotonda di Bormio – SS.38 Bivio per Santa Lucia via Al Forte SP.28 – Le Motte – innesto rotonda con SS.301: chiusura in entrambi i sensi di marcia dalle ore 15:10.

Tratto rotonda innesto SS.301 Piandelvino – Isolaccia/Valdidentro – Arnoga – Passo del Foscagno: chiusura in entrambi i sensi di marcia dalle ore 15:00.

Tratto Passo del Foscagno – Trepalle – Passo di Eira – Teola: chiusura in entrambi i sensi di marcia dalle ore 15:00.

La telecabina Mottolino e la seggiovia Yepi saranno aperti il 19 di maggio dalle 9 alle 19:30.

Telecabina Mottolino A/R: adulto € 16,50 - ridotto € 14,00

Telecabina Mottolino solo andata: adulto € 14,50 - ridotto € 12,00

Seggiovia Yepi A/R: adulto € 15,00 - ridotto € 13,00;

Seggiovia Yepi solo andata: adulto € 13,00 - ridotto € 11,00

Ridotto per nati dal 2008 e successivi e dal 1959 e precedenti

Il 19 maggio, saranno disponibili delle navette per il trasporto gratuito, suddivise su tre linee, che consentiranno di raggiungere l’arrivo di tappa al Mottolino. Le navette faranno fermata in concomitanza dei parcheggi.

LINEA MOTTOLINO/TREPALLE: dalle ore 9.00 alle 15.00. Visto il grande afflusso di persone previsto, dalle ore 15.00, il tratto di strada Livigno/Passo Eira, sarà chiuso anche per le navette.

LINEA MOTTOLINO/SAN CRISTOFORO: dalle ore 9.00 alle 19.00

LINEA MOTTOLINO/LAGO: dalle ore 9.00 alle 19.00

La navetta che percorrerà la tratta Mottolino-Trepalle non condurrà al punto preciso di arrivo della corsa, ma al Passo d’Eira, da cui sarà comunque possibile vedere il passaggio della corsa e avvicinarsi a piedi al punto dell’arrivo di Tappa.