Arriva il Giro d’Italia: Livigno si tinge di rosa per accogliere i campioni. Tutti gli eventi in programma

Tutto è pronto a Livigno per la tre giorni del Giro d’Italia. In uno scenario montano di rara bellezza, col sole che finalmente pare aver fatto capolino, Livigno, la perla valtellinese e perla delle Alpi, è pronta ad accogliere i magnifici interpreti del ciclismo, con re Pogacar in testa, e tutta la carovana del Giro d’Italia. E l’evento sarà memorabile. Gli operatori turistici di Livigno, in un periodo di bassissima stagione, godranno dei benefici dati dal passaggio di una delle competizioni ciclistiche più importanti al mondo, con un seguito impressionante. Livigno è sold out e questo grazie anche alla lungimiranza di Apt Livigno e del suo presidente nonché amministratore delegato Luca Moretti, che è riuscito a farsi assegnare un arrivo di tappa, quello di oggi della frazione regina del Giro, ovvero la Manerba del Garda-Livigno, una giornata di riposo, quella di domani, in cui tutta la carovana rimarrà in città, poi la partenza di martedì 21 della tappa che arriverà a Santa Cristina in Val Gardena.

Una tappa quest’ultima che, nella versione originale, prevedeva il passaggio sullo Stelvio ma che, a causa della neve scesa copiosa in inverno e primavera e del pericolo valanghe, passerà per il giogo di Santa Maria. "Per Livigno questa è una bellissima vetrina – dice il sindaco Remo Galli – un modo per veicolare l’immagine della località e delle sue eccellenze. Sarà una bellissima tre giorni, spero possa rimanere nella memoria di tutti i livignaschi come un momento da incorniciare. A Livigno ormai da tempo si respira l’anima del Giro. Nei giorni scorsi ho percorso in mtb parte del tracciato della tappa con arrivo al Mottolino, sulle piste olimpiche, e devo dire che è assai tosta. Poi ci sarà la sfilata dei girini per tutta Livigno, siamo riusciti a coinvolgere tutto il territorio comunale e a creare un evento con tanti appuntamenti".

Tra gli eventi di oggi, pre e post arrivo di tappa, da segnalare la presenza della Fanfara dei bersaglieri, l’esibizione del Gruppo Folk Livigno e l’apertura dell’Open Village Giro d’Italia, con animazione dedicata e giochi, sia per grandi che per piccini. All’Alpino Lodge Bivio, dalle ore 17, è previsto l’aperi Giro Sciat Festival. In serata, in paese, si terrà lo spettacolo del Carovana Party, con la musica di Ernesto De Simone dj set e lo speciale allestimento Food & Beverage, per accompagnare chi ha ancora voglia di festeggiare fino alle porte del Bivio Club, dove, dalle 23, è in programma la Bivio Night Night con Paolo Noise e Ricky Le Roy.