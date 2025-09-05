Dai servizi allo sport. Tutto in una card per vivere il Piccolo Tibet

Banca Popolare di Sondrio e Livigno insieme per la MyLivignoPass. Banca Popolare di Sondrio è lieta di annunciare la nuova partnership esclusiva con MyLivignoPass, la card innovativa promossa da Livigno Next - l’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno - e pensata per migliorare l’esperienza di residenti, lavoratori e turisti, offrendo un accesso semplificato e vantaggioso a numerosi servizi, attività ed esperienze del territorio.

Grazie a MyLivignoPass, sarà possibile vivere Livigno in modo semplice e sostenibile: viaggiare sui trasporti pubblici locali, accedere alla pista di sci di fondo, visitare musei e luoghi culturali, oltre ad avere priorità nelle prenotazioni e nelle iscrizioni agli eventi del territorio. Per i residenti, il pass funge anche da titolo di viaggio per il Tunnel Munt la Schera, in direzione Svizzera. La card sarà disponibile sia in formato fisico che digitale.

A supporto del progetto, sarà attivato un programma di loyalty che permetterà ai possessori di MyLivignoPass di accumulare punti a ogni utilizzo, convertibili in ulteriori vantaggi e servizi esclusivi.

"MyLivignoPass incarna un nuovo modo di vivere Livigno: una card che unisce semplicità, innovazione e accesso privilegiato alle esperienze più autentiche del nostro territorio – afferma Luca Moretti, presidente di Livigno Next –. È uno strumento pensato per tutti: per i residenti e per i turisti. La card permette di vivere Livigno come non l’hanno mai fatto prima, è un invito a scoprire l’anima più vera del nostro territorio attraverso esperienze curate, spesso esclusive. E’ la chiave per entrare in contatto con tutto ciò che rende Livigno unica: natura, sport, cultura, tradizioni e ospitalità, in un mix che rende ogni soggiorno davvero speciale. Per la nostra comunità è un passo importante verso il futuro, in cui digitalizzazione e servizi esclusivi diventano parte integrante dell’accoglienza e della qualità della vita". F.D’E.