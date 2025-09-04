Sondrio Estate richiama 245mila visitatori

Chiamiamolo il potere di "Sondrio Estate" di "Valtellina 100%". Sono stati infatti oltre 245mila i visitatori che hanno raggiunto il cuore del capoluogo nei giovedì di festa proposti da giugno a fine agosto. Nel mese scorso, gli accessi totali sono stati 84.736 distribuiti su quattro giovedì. Il picco è stato toccato il 7 agosto con 22mila visitatori: era la serata conclusiva di "Sondrio Estate 2025" e il primo dei quattro giovedì di "Valtellina 100%", iniziativa dedicata ai prodotti tipici del territorio proposti nei locali aderenti. In linea i dati rilevati alla vigilia di Ferragosto (21.248 accessi al Distretto Urbano del Commercio, ovvero da piazza Cavour fino a viale Milano, per poi proseguire lungo via Mazzini, via Sauro, via Toti fino all’innesto con via Stelvio, piazza Quadrivio, piazza Campello e tutte le vie che si trovano nel centro) e il 21 agosto, quando il centro è stato visitato da 21.113 persone. Numeri più contenuti quelli rilevati il 28 agosto (20.375 gli ingressi), condizionato dal cattivo tempo. Oltre 2000 i turisti stranieri che hanno raggiunto il capoluogo nelle quattro serate agostane.

Nei cinque giovedì di luglio, dopo le 19, le vie e le piazze sondriesi avevano accolto 103.843 visitatori. Giugno si era invece chiuso con 56.791 accessi al Distretto Urbano del Commercio suddivisi nelle tre serate di "Sondrio Estate 2025". Il totale complessivo dei tre mesi estivi raggiunge dunque quota 245.370. L’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio può disporre di questi dati grazie all’accordo sottoscritto, sotto l’egida di Confcommercio Lombardia, con una società di primissimo piano in grado di rilevare il numero di persone che accedono al centro città. Il tasso di affidabilità è del 92%.