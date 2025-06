Ciclabili, sentieri e mostre: otto progetti strategici da 8,5 milioni

Otto progetti strategici per migliorare la vita dei residenti e per la promozione del territorio. Dal sociale alla mobilità dolce fino alla promozione delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche: la giunta esecutiva della Comunità montana Valtellina di Morbegno ha presentato gli otto interventi strategici per migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere il territorio in chiave turistica. "Sono progetti e iniziative prioritari e coerenti con i programmi provinciali e le politiche regionali – spiega il presidente Maurizio Papini –. Alcuni in continuità con quanto abbiamo concluso o è in corso di realizzazione, come l’impegno sui percorsi ciclopedonali, sia sui nuovi tratti che sulla manutenzione di quelli esistenti. Quello riguardante la nuova sede dell’ufficio di piano risponde alla necessità di rendere più comodo l’accesso ai servizi da parte degli utenti e di ottimizzare i costi di gestione. La 118ª Mostra del Bitto è stata inserita in quanto rassegna a valenza provinciale, rappresentativa dei comparti agricolo ed enogastronomico, precederà di qualche mese l’evento olimpico".

Sul fronte dei percorsi ciclopedonali, si punta sulla realizzazione di tre nuovi tratti: due previsti dal conoide del Tartano, a Talamona, fino a Forcola e il terzo è il completamento della pista ciclabile tra Paniga e la Valeriana storica, a Morbegno. Sono stati inoltre inseriti gli interventi di manutenzione straordinaria lungo il Sentiero Valtellina. I lavori per la valorizzazione del paesaggio dei terrazzamenti, a Cino e a Dubino, fino al Pian di Spagna, comprendono l’adeguamento di tratti di sentieri già tracciati a definire un percorso segnalato e attrezzato, con aree di sosta, per creare un collegamento con la via dei Terrazzamenti, la pista ciclabile della Valchiavenna e il lago di Como. A fronte di un costo che sfiora gli 8,5 milioni per gli otto interventi, il contributo richiesto sull’Aqst è di 2,4 milioni.

Fulvio D’Eri