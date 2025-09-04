Decolla la Summer League. Basket show per i turisti

Scatta stasera una grande edizione della Valtellina Summer League. È ormai tutto pronto per l’edizione 2025 della kermesse turistico sportiva organizzata in provincia di Sondrio da Rixalto Group e dal comitato di Sondrio di Asc (Attività Sportive Confederate) col supporto istituzionale di Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio, della APF Valtellina, del BIM e delle amministrazioni comunali coinvolte nel progetto (Livigno, Bormio, Aprica, Sondrio, Morbegno e Tresivio, Unione dei Comuni della Valmalenco, Valchiavenna), oltre a quello di una serie di sponsor privati.

A Livigno, tra lunedì e la giornata odierna, sono arrivate tre squadre: la San Bernardo Cantù neopromossa in serie A, la squadra dell’AEK Atene, una delle più blasonate e forti della pallacanestro ellenica, e la Vanoli Cremona, squadra che è ormai da anni in serie A e che ha deciso di ritornare, così come i canturini, a Livigno per la Valtellina Summer League. Le squadre si sono allenate nelle splendide strutture livignasche: dal PalaTeola all’Aquagranda e hanno potuto godere di qualche giorno di relax in un panorama incantevole. Tanti i giocatori e i membri degli staff che hanno fatto una capatina in centro nella via dello shopping o che, nei momenti liberi, hanno passeggiato per Livigno.

Fitto il programma gare. Stasera alle 19, al PalaTeola di Livigno la Vanoli Cremona di coach Pierluigi Brotto sfida l’AEK Atene di coach Dragan Sakota, formazione iscritta alla prossima Champions, in un’amichevole di lusso. Domani doppio impegno a Livigno e Sondrio. Alle 18 al PalaTeola la Pallacanestro Cantù griffata San Bernardo di coach Nicola Brienza sfida la Vanoli Cremona in quella che per i canturini sarà la prima amichevole aperta al pubblico e quindi sarà una sorta di “prima stagionale”. A Sondrio, invece, alle 20 l’Aquila Basket Trento di coach Massimo Cancellieri, squadra rivelazione della scorsa stagione e vincitrice della Coppa Italia, affronta l’AEK Atene, in un match a tinte europee.

Sabato il gran finale. Alle 18 al PalaScieghi Pini di Sondrio l’Aquila Basket Trento, alloggiata in questi giorni ad Aprica, scenderà in campo contro la Pallacanestro Cantù. Info e ticket: www.valtellinasummerleague.it