Consulta giovani del Parco Orobie. Pronto il bando

È uscito il bando per entrare a far parte della Consulta dei giovani del Parco delle Orobie Valtellinesi. Condivisione, natura e partecipazione sono i presupposti alla base dell’organismo nato nel 2023, che conta 21 membri e ha in Silvia Nova la portavoce. Un gruppo aperto, che ogni anno si allarga con bandi a cadenza semestrale: quello lanciato il primo settembre scadrà il 2 ottobre. Possono candidarsi giovani tra i 15 e i 34 anni residenti in uno dei Comuni dei comprensori di Morbegno, Sondrio e Tirano che condividano i princìpi e le finalità della Consulta ma anche chi risiede altrove purché animato da solide motivazioni che saranno verificate con il questionario da allegare alla domanda di partecipazione.

La Consulta opera quale organo dell’ente Parco con dieci finalità: svolgere una funzione propositiva nei processi decisionali; favorire la partecipazione attiva dei giovani alle iniziative del territorio; incoraggiare le relazioni fra i giovani dei Comuni del Parco; favorire la conoscenza del territorio; realizzare attività che avvicinino i giovani al Parco; individuare le forme più idonee di organizzazione e comunicazione per il coinvolgimento dei giovani e la promozione delle attività; promuovere scambi culturali con giovani di altre aree protette; rafforzare il rapporto di cooperazione con i parchi della rete regionale Sistema Parchi e della rete delle aree protette alpine Alparc; partecipare attivamente alla redazione di progetti rivolti al mondo giovanile in relazione alle aree protette; gestire parte del budget destinato annualmente dall’Ente Parco per il suo funzionamento o raccolto attraverso altre forme di finanziamento. Info: www.parcorobievalt.com.

F.D.E.