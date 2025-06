Mix di attività fisica e ambiente. L’Ecothlon a Bormio e Chiavenna

Unisce attività fisica e cura dell’ambiente e Valtellina e Valchiavenna hanno avuto il privilegio di ospitarne l’esordio. Si tratta di una nuova disciplina, l’Ecothlon, che A2A In occasione dell’Olympic Day - la ricorrenza internazionale promossa dal Comitato Olimpico Internazionale per celebrare ogni 23 giugno i valori universali dello sport - lunedì e martedì ha portato a Bormio e a Chiavenna. L’iniziativa, sviluppata insieme a E.r.i.c.a. (Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale) si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici e paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui A2A è partner domestico e le prime due tappe di Bormio e Chiavenna hanno coinvolto oltre 140 tra bambini e ragazzi dei Comuni. Realizzati in collaborazione con centri estivi, oratori e associazioni sportive locali che in queste prime settimane di vacanze estive impegnano il tanto tempo libero degli alunni in vacanza, gli eventi hanno trasformato il gesto del plogging - che consiste nel camminare oppure correre, avendo cura di raccogliere i rifiuti che si incontrano sulla propria strada - in un’occasione formativa e di cittadinanza attiva. La pratica, che sta iniziando a diffondersi soprattutto nelle grandi città all’estero, è approdata dunque in Valle con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli perché essi, generalmente i più attenti alle sorti dell’ambiente, trasmettano il valore, il divertimento e l’utilità di questa salutare attività anche ai genitori. In entrambe le località, i giovani partecipanti hanno ricevuto un kit dedicato composto da sacchetti, guanti e pinze raccogli-rifiuto, oltre che gadget e materiali informativi. I percorsi sono stati scelti per valorizzare il contesto paesaggistico locale: a Bormio, dalla pista Stelvio–Ciuk fino al centro abitata sud del torrente Frodolfo, mentre a Chiavenna l’attività si è svolta con partenza e arrivo al Parco Pratogiano, esplorando anche le bellenaree circostanti. Sara Baldini