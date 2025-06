Centro cittadino senza auto. Primo step

MORBEGNOPiazza San Giovanni diventa zona pedonale. Mancano ormai pochi giorni e poi da lunedì prendono il via le prove tecniche per la pedonalizzazione di una parte del centro storico di Morbegno. Il cuore di Morbegno sarà chiuso al traffico fino all’11 settembre: gli unici a poter entrare, con accessi regolati, saranno i residenti e in alcuni casi chi deve partecipare alle funzioni religiose. E così parte con questo primo step il progetto che, a breve, porterà alla chiusura permanente alle auto di un po’ tutto il centro della capitale del Bitto. Da tempo c’era l’idea di istituire una zona pedonale che comprendesse tutto il centro cittadino e l’amministrazione Del Nero (nella foto il sindaco) ha accelerato la pratica. In piazza resteranno ovviamente utilizzabili gli spazi per il parcheggio delle persone diversamente abili.

Previste comunque delle deroghe: il parcheggio in questione sarà ancora attivo nelle ore notturne (dalle 19.30 alle 8 per residenti e per chi ha il pass). E si è pensato anche di dare il permesso di transito mercoledì, dalle 13 alle 19, il sabato, dalle 17.30 alle 19.30, e la domenica negli orari delle funzioni religiose per permettere di trasportare i fedeli (senza possibilità di parcheggiare). Questo fino all’11 di settembre, poi verrà emessa una nuova ordinanza con cui si chiuderà il centro. Domenica, per valorizzare questa parte del centro cittadino, l’Amministrazione comunale ha allestito la Giornata di Festa in piazza S. Giovanni: dalle 16.30 alle 18.30 ci saranno giochi d’animazione con Anna e Luca Della Sale. F.D’E.