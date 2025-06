Bus al posto dei treni sulla Lecco-Tirano, la missione impossibile da 230 corse al giorno

Lecco – Cinquanta autobus, una sessantina di autisti, 230 corse in pullman al giorno. E poi almeno 30 addetti all’assistenza a terra in settimana, 40 durante i weekend. Quasi un milione e mezzo i chilometri che verranno percorsi in tre mesi. Negli uffici ogni giorno schiere di tecnici qualificati e professionisti del settore monitorano la situazione e valutano possibili interventi. È uno sforzo immane quello che stanno compiendo in Trenord per cercare di limitare i disagi dovuti alla chiusura per tutta l’estate della linea Lecco-Sondrio-Tirano e garantire collegamenti per pendolari e turisti. Un compito non facile, perché Lecco è un nodo importante, attraverso cui transitano non solo i treni della linea regionale Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, ma anche della Milano-Carnate-Lecco, la Milano-Molteno-Lecco, la Lecco- Como, la Lecco-Ponte San Pietro e la Lecco-Colico, con 230 treni e 21mila passeggeri al giorno.

"L’interruzione della circolazione ferroviaria si estende su 137 chilometri di binari – spiegano da Trenord –. Centodieci tra Lecco e Tirano, 27 fra Colico e Chiavenna. In sostituzione dei treni, abbiamo strutturato un servizio su bus. In corrispondenza dei treni in arrivo a Lecco, partono bus per Varenna e Colico, con fermate in tutte le stazioni, e bus diretti per Colico, Sondrio, Morbegno, Tresenda e Tirano senza fermate intermedie. I viaggiatori diretti alle altre destinazioni in Valtellina e Valchiavenna trovano bus a Colico”.

I disagi delle prossime settimane

Sostituire treni con bus è una missione impossibile, da Trenord tuttavia assicurano di aver pianificato al meglio per quanto possibile: "Abbiamo avviato per tempo un confronto continuato con i sindaci e i rappresentanti istituzionali del territorio”. Sono stati inoltre avvisati personalmente dello stop ai treni quasi settemila utenti profilati tramite app, social e mail.

Certo, i disagi ci sono e ce ne saranno altri, perché dal 28 luglio al 24 agosto verrà chiusa pure la Lecco-Como. L’obiettivo però è che, una volta tornati alla normalità, la puntualità dei treni aumenti, come già successo altrove: sulla Milano-Carnate-Lecco la puntualità è salita dall’85 al 92%, sulla Milano-Molteno-Lecco dall’86 al 90%, sulla Lecco-Como dall’82 all’86,5%, mentre sulla Lecco-Ponte San Pietro dall’87,5 al 90%.