Aperto il Centro del riuso. Esempio di sharing economy

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, ha aperto a Varese il Centro del riuso - Banco di comunità, nuovo servizio di economia circolare del Comune di Varese. Presso la piattaforma di via dell’Ecologia è attivo da ieri un servizio gratuito per favorire il riuso di beni materiali come oggettistica, piccolo mobilio e abiti, dando modo ad enti e cittadini di conferire oggetti in cambio di altri beni sulla base del loro valore d’uso. Lo scambio si estende poi oltre la sfera della semplice oggettistica: il nuovo servizio permette infatti anche di scambiare risorse immateriali, come ad esempio tempo, capacità, spazi, o attività prestate senza compenso economico.

Il centro sarà aperto ogni martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, dalle 14 alle 17, e nei weekend tutti i sabati, dalle 9 alle 12 la mattina e dalle 14 alle 16 il pomeriggio. Per accedere in piattaforma è necessario essere residenti o domiciliati a Varese. L’equivalenza tra beni materiali e immateriali è basata sul benessere generato dallo scambio, misurato grazie all’accumulo di punti "Fil", acronimo di Felicità Interna Lorda. In questo modo il sistema permette di realizzare un obiettivo ambientale prioritario, ossia la riduzione dei rifiuti, promuovendo dinamiche sociali che favoriscono l’incontro, la relazione e il sostegno reciproco tra i cittadini.

"Un vero e proprio sistema di sharing economy grazie al quale il tempo e i beni in eccedenza di ciascuno diventano una risorsa per sé e per la collettività", dichiara Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale. Il centro è progettato dall’amministrazione comunale di Varese con il supporto tecnico di Rete Cauto ed è gestito da una collaborazione tra Cooperativa San Luigi, Impresa Sangalli e Vesti Solidale.

Lorenzo Crespi