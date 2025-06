Ecco il nuovo pulmino per i fragili

Da mercoledì, Monza ha un nuovo alleato per l’inclusione sociale. È stato consegnato il nuovo veicolo attrezzato destinato al trasporto di persone diversamente abili che frequentano i Centri diurni comunali di via Silva e via Gallarana. La cerimonia si è tenuta a Villa Casati, nuova sede dei servizi sociali, nell’ambito del progetto di Mobilità garantita promosso dal Comune in collaborazione con Pmg Italia. Il mezzo, un Peugeot Boxer capace di accogliere otto passeggeri e tre carrozzine, sostituirà il precedente veicolo utilizzato per lo stesso servizio. Sarà guidato da educatori o volontari, con l’obiettivo di garantire spostamenti sicuri e accessibili all’interno e fuori dal territorio comunale.

Attualmente il Comune dispone di tre veicoli attrezzati, ottenuti grazie al contratto di Mobilità garantita. Oltre al Boxer appena consegnato, gli altri due mezzi sono impiegati per il trasporto di 46 minori con disabilità verso gli Spazi inclusione nelle scuole e per gli accompagnamenti sanitari di circa 100 anziani, a cura di Auser. Il progetto, rinnovato fino al 2026, si basa su un modello virtuoso di partenariato pubblico-privato. Sono 33 le imprese del territorio che, tramite la locazione di spazi pubblicitari, rendono possibile fornitura e manutenzione dei veicoli. "Il loro contributo - dicono Laura Alessandri e Paola Rossi di Pmg Italia - è un gesto concreto di attenzione al benessere della comunità". "L’arrivo di questo nuovo veicolo - afferma l’assessore al Welfare Egidio Riva - è un tassello dell’azione di rinnovo del parco mezzi dedicati all’utenza fragile". A.S.