Il comandante ai saluti: "Quattro anni belli. Mi sento arricchito"

Tempo di anniversari, di bilanci e di saluti. Alla Caserma Valtellina, dove ieri mattina si è svolta la cerimonia per il 251° della fondazione della Guardia di Finanza, il comandante provinciale col. Giuseppe Cavallaro ha infatti annunciato che dopo quattro anni lascerà il territorio, per assumere un delicato incarico al Comando regionale Lombardia. "Partirò sicuramente arricchito da un’esperienza meravigliosa che conserverò tra i ricordi più belli della mia carriera e della mia vita" ha detto, emozionato, ricordando inoltre come gli anni in provincia gli abbiano consentito di scoprire e apprezzare il ruolo e l’importanza fondamentale svolto dalle tre stazioni del Soccorso Alpino di Bormio, Madesimo e Sondrio. Sagf, ovvero Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che proprio in questo 2025 taglia il traguardo dei 60 anni. Dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio di quest’anno l’attività parla di 890 interventi di soccorso in montagna e sulle piste da sci con il recupero complessivo di 829 persone. Quarantaquattro le salme. In queste operazioni proficua si è dimostrata la collaborazione del Sagf con la Squadra Droni della Protezione Civile di Sondrio, così come la professionalità di questa vera e propria "Polizia di Montagna" si è accresciuta grazie all’impiego a bordo degli elicotteri nel periodo invernale di quattro unità cinofile, con un intenso lavoro per abilitare i cani alla discesa in verricello dagli aeromobili. Il col. Cavallaro ha poi tracciato un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno e mezzo, per altro in un contesto di "arduo impegno del corpo connesso ai Giochi olimpici invernali 2026". Scoperti 68 evasori totali (con sequestri patrimoniali pari a oltre 2,6 milioni di euro) e 14 casi di evasione fiscale internazionale; 261 persone impiegate "in nero", mentre il controllo della regolarità delle gare d’appalto e sugli investimenti del Pnrr ha consentito di individuare – su oltre 16,5 milioni di appalti controllati – oltre 3,5 milioni oggetto di assegnazione irregolare.Sara Baldini