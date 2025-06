La Giunta allunga i pass. Chi ha pagato per il centro può cercare gratis in Villa

Buone notizie per i residenti del centro storico: a partire dal 1° luglio chi è già in possesso del pass annuale da 150 euro per parcheggiare nella Zpru1 – la Zona di particolare rilevanza urbanistica del centro – potrà ottenere gratuitamente anche il permesso per la Zpru5 Villa Reale (dove il costo annuale del pass è invece di 25 euro). L’obiettivo è alleggerire la pressione del parcheggio nel centro storico, dove gli stalli disponibili sono pochi e molto richiesti, offrendo ai residenti nuove opportunità vicine. Il pass aggiuntivo sarà disponibile su richiesta tramite il portale di Monza Mobilità (www.monzamobilita.it), con validità a partire dal prossimo mese. Una piccola rivoluzione pensata per rispondere ai bisogni di chi vive ogni giorno la città. Monza Mobilità potrà sottoscrivere accordi non solo con enti pubblici e associazioni, ma anche con attività economiche che abbiano sede legale od operativa in città. In concreto, significa tariffe ridotte fino al 50% per i lavoratori. "Il provvedimento - spiega l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà -, punta a un equilibrio tra le esigenze di residenti, lavoratori, attività e visitatori, in un’ottica di mobilità sostenibile e inclusiva".

Alessandro Salemi