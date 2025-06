Attraversamenti pericolosi . Esposto al Comune

A dimostrazione di come la misura sia ormai colma, il Codacons presenterà un esposto al Comune di Sondrio per chiedere un piano di interventi immediati e la convocazione di un tavolo tecnico sulla sicurezza urbana e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Attraversamenti pedonali sbiaditi, pavimentazioni sconnesse, segnaletica orizzontale assente o ormai invisibile in aree strategiche della città: è questa la situazione denunciata anche in un’interpellanza discussa in Consiglio Comunale e che coinvolge zone nevralgiche come gli ingressi dell’ospedale, della biblioteca, di alcune scuole e della stazione ferroviaria. In molte aree, i passaggi pedonali risultano non solo trascurati, ma potenzialmente pericolosi per persone con disabilità, anziani, o famiglie con bambini in carrozzina, ostacolando il transito e violando i principi minimi di accessibilità urbana. Le segnalazioni sono arrivate da molte zone del capoluogo, molte riguardano marciapiedi gravemente deteriorati con buche, piastrelle divelte e percorsi impraticabili proprio nei tratti più frequentati della città dove infatti non è raro che le persone inciampino. "È inaccettabile che cittadini con difficoltà motorie siano costretti a destreggiarsi tra barriere architettoniche e attraversamenti insicuri proprio in prossimità di ospedali e servizi essenziali", dichiara Marco Maria Donzelli, presidente Codacons.