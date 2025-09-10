Alle Polizie locali 50mila euro divisi in quattro

Uno stanziamento destinato a quattro Polizie locali, a beneficio della sicurezza di altrettante comunità. Si tratta dei 50mila euro che dalla Regione arriveranno a Sondrio, Sondalo, Chiavenna e Bormio. Il finanziamento fa parte dei 3,5 milioni approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza Romano La Russa e permette, a 223 fra Comuni ed enti locali lombardi, di acquistare auto ecologiche, moto e scooter, sniffer, taser, body cam, dash cam, fototrappole, telecamere, etilometri, biciclette elettriche, droni e per potenziare le centrali radio. Vengono così accolte tutte le richieste del bando 2025, già finanziato con 2,5 milioni, destinando così alla misura un totale di 6 milioni.

Nel dettaglio alla Polizia locale del capoluogo andranno 20mila euro e altrettanti finiranno in Alta Valle, a Bormio. Previste somme di entità inferiore per le Polizie locali di Chiavenna, 6.500 euro e Sondalo, quattromila. "La misura consente di finanziare tutte le richieste presentate dai Comuni lombardi che erano rimaste ferme in graduatoria nonostante progetti validi e ammissibili – spiega il consigliere regionale Silvana Snider – Un risultato fortemente voluto dalla Lega, da sempre vicina alle necessità espresse dai territori in materia di sicurezza".

"Con questo ulteriore stanziamento – conclude La Russa – mettiamo le nostre forze di Polizia locale nelle condizioni di operare con strumenti più moderni ed efficaci, a beneficio della sicurezza delle comunità. La Regione conferma la propria attenzione costante verso chi, ogni giorno, presidia il territorio e tutela i cittadini".

S.B.