Podisti e runner senza la tuta. Pronti al via della Pigiama Run

È scattato il conto alla rovescia: tra poco più di due settimane tornerà a Morbegno la Pigiama Run, storica corsa e camminata non competitiva della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. Venerdì 26 settembre alle 19 podisti e runner al via non in abbigliamento tecnico ma appunto in pigiama o camicia da notte. "Indossa il tuo pigiama e corri o cammina con noi per i bambini malati di tumore che Lilt Sondrio assiste tramite il progetto di Univale “Trasporto Sereno“", esortano gli organizzatori.

Il servizio è dedicato "al trasporto dei bambini oncologici, assicurando loro e alle relative famiglie la tranquillità di viaggiare in sicurezza, sollevati da tutte le ansie che derivano dalla necessità di arrivare in orario agli appuntamenti, trovare un parcheggio, rientrare senza sopportare lunghe attese".

Il percorso ad anello nella città del Bitto partirà da via Cappuccini e toccherà via Mattei, piazza Caduti, piazza Sant’Antonio, via Damiani, via San Martino, via Europa, via Passerini, via Gregorini, via Merizzi, via Bottà, via Martinelli, via Faedo, via Vanoni per poi tornare in via Cappuccini. Con una donazione a partire da 15 euro, a tutti gli iscritti – ieri erano poco meno di duecento – saranno consegnati il pettorale e il pacco gara della manifestazione, oltre a diversi omaggi degli sponsor. Per i bambini fino a sette anni la quota di partecipazione è di cinque euro. Tutte le informazioni su pigiamarun.it.

Sara Baldini