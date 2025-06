Festa della Finanza: premiate le fiamme gialle per la lotta all'evasione fiscale

Smaltimento illecito e frodi da milioni di euro: premiati i finanzieri protagonisti di complesse indagini. Oggi 25 giugno 2025 la Guardia di Finanza di Lodi ha celebrato 251 anni di storia. E tra le indagini più importanti, riassunte durante la premiazione dei militari benemeriti, c’è la scoperta di un sistema illecito per lo smaltimento dei rifiuti.

Con più di 4,8 milioni di euro sequestrati, cinque persone denunciate, un danno erariale da 8,4 milioni di euro, segnalato alla Corte dei Conti e proventi illeciti per 7,7 milioni di euro. Sono i numeri impressionanti di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Lodi, che ha smascherato un sistema di smaltimento illegale di rifiuti agricoli e industriali e l’uso fraudolento di impianti a biogas per produrre energia, con enormi profitti illeciti.

Un’operazione condotta nell’ultimo anno e che ha ottenuto risalto nazionale. E proprio in occasione del 251° anniversario della Finanza, celebrato nella “Sala dei Comuni” della Provincia di Lodi, i protagonisti di quell’indagine – sei militari che hanno operato con il Gruppo di Lodi – sono stati premiati con encomio semplice. A consegnare gli attestati il Prefetto di Lodi, dottor Enrico Roccatagliata.

Premiazione dei Militari Benemeriti

I premiati per l’articolata indagine sui rifiuti sono il tenente colonnello Carla D’Angelo, il luogotenente Fabrizio Marino, i marescialli Enrico Parente, Carmela Aliperta e Carmela Chiatto. Durante la cerimonia, aperta dall’Inno nazionale, sono stati letti i messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del comandante generale Andrea De Gennaro, seguiti dall’allocuzione del comandante provinciale di Lodi, colonnello t.ST (titolato alla Scuola di polizia tributaria) Piergiorgio Samaja, che ha ringraziato i militari lodigiani “per l’impegno nella tutela della legalità economica, ambientale e tributaria”.

Riconoscimenti anche a cinque militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Lodi – maresciallo aiutante Massimiliano Luisi, maresciallo Roberta De Giorgi, maresciallo Enrico Cioce, appuntato scelto Francesco Sasso e finanziere Salvatore Cocciolo – per il loro contributo a complesse attività di indagine tra gennaio 2024 e aprile 2025. Il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio ha consegnato gli elogi, sottolineando “l’alto valore del lavoro svolto e l’efficacia del contrasto all’evasione”.

Un Salvataggio Eroico

Infine, particolare emozione ha suscitato il riconoscimento assegnato a quattro militari della Compagnia di Casalpusterlengo – vice brigadieri Daniele Savoia, Emiliano Tinaburri, Stefano Volpi e Appuntato Pietro Cecere – protagonisti, lo scorso 13 novembre a San Rocco al Porto, di un salvataggio in extremis. Durante un intervento su segnalazione al 117, hanno impedito a una persona di compiere un gesto estremo lanciandosi da un parapetto sopra il fiume Po. Per loro, encomio semplice e un sentito ringraziamento da parte delle autorità. A premiarli il dottor Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo.

Bilancio di Attività

La cerimonia si è conclusa con la lettura della preghiera del finanziere, suggellando un anniversario non solo celebrativo, ma concreto, nel riconoscere il valore del lavoro quotidiano delle Fiamme Gialle al servizio della collettività. La cerimonia è servita anche per dare un bilancio dell’attività svolta. Si contano oltre 2.000 interventi in un anno e mezzo contro reati economici e criminalità.

E’ il bilancio dell’attività della guardia di finanza di Lodi che ieri ha festeggiato, nella Sala dei Comuni di Lodi, il proprio 251esimo anniversario. Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, i militari hanno eseguito 2.072 interventi ispettivi e 181 indagini, contrastando evasione, frodi e infiltrazioni criminali. Scoperti 50 evasori totali, 119 lavoratori in nero e sanzionati 57 datori di lavoro. Accertata una base imponibile non dichiarata per oltre 55 milioni di euro, con IVA evasa per 30 milioni. Le indebite compensazioni ammontano a 1,5 milioni, con deleghe sospese per 10 milioni.

Denunciati 84 soggetti per reati tributari, 4 arresti e sequestri per 22 milioni, con proposte per ulteriori 150 milioni. In ambito di spesa pubblica, 133 interventi hanno portato alla denuncia di 55 persone e alla segnalazione di 14 alla Corte dei Conti per danni erariali da 8 milioni. Individuate frodi e irregolarità per oltre 1 milione di euro su fondi PNRR e altri finanziamenti. Contro la criminalità organizzata ed economico-finanziaria, denunciati 5 soggetti (tutti arrestati) e sequestrati beni per 1,5 milioni. In materia di antiriciclaggio, 12 interventi hanno portato a 18 denunce (7 arresti) e sequestri per 18 milioni. Confiscati anche 84.351 articoli contraffatti o pericolosi. Nel controllo del territorio, impiegate 2.064 pattuglie, controllati 2.441 veicoli e identificati 4.147 soggetti.