Enjoy Stelvio Valtellina, record di passaggi

La collaborazione transfrontaliera fa la forza, anche quando si tratta di valorizzare in chiave sostenibile un valico alpino di straordinaria bellezza e importanza storica. La dimostrazione arriva da un numero: quello degli oltre 7.500 passaggi di ciclisti e pedoni provenienti da Campodolcino per il versante italiano e da Splugen per il versante svizzero, lungo la spettacolare salita del Passo dello Spluga in occasione dell’edizione 2025 dell’Enjoy Stelvio Valtellina – Passo Spluga Bike Day|FreiPass. Un successo non solo numerico, perché rappresenta un importante tassello nella promozione dell’intero comprensorio alpino come destinazione d’eccellenza, non solo per il cicloturismo ma per tutto il turismo outdoor. Durante la giornata, il traffico motorizzato è stato completamente interdetto, permettendo così a tutti di transitare in totale sicurezza lungo le serpentine che collegano Campodolcino e Splügen. "L’Enjoy Stelvio Valtellina – Passo Spluga bike day non è solo una giornata di sport – commenta il direttore del Consorzio turistico della Valchiavenna Filippo Pighetti – ma un segnale forte a favore della sicurezza stradale, della mobilità dolce e di una nuova visione del turismo: più sostenibile, inclusivo e rispettoso dell’ambiente. Il risultato straordinario di quest’anno, mai registrato prima, conferma il Passo dello Spluga come una meta d’eccellenza nel panorama ciclistico internazionale e non solo, grazie anche alla visibilità crescente data da eventi come questo. Il coinvolgimento attivo delle istituzioni italiane e svizzere ha permesso di rafforzare ulteriormente l’attrattività dell’itinerario, creando un flusso continuo di appassionati che hanno potuto godere in sicurezza di un’esperienza unica". Un altro appuntamento di uguale importanza sarà l’iniziativa "Spluga da capogiro", dove per il sesto anno consecutivo ogni domenica di luglio e agosto dalle 8 alle 12 sarà chiuso al traffico il tratto da Campodolcino a Pianazzo. S.B.