I passi alpini più suggestivi senza il fastidio delle auto: Enjoy Stelvio 2025, già 5mila presenze

Sondrio – Enjoy Stelvio Valtellina tocca quota 5.000. È partita con il piede giusto l’edizione 2025 di Enjoy Stelvio, la kermesse che prevede la chiusura programmata al traffico delle salite di alcuni degli iconici passi alpini valtellinesi. Complice anche il meteo molto favorevole, con le prime giornate veramente estive, fin dalle prime giornate a Campo Moro e al Passo San Marco il grande popolo dei cicloturisti, oltre a chi ha scelto di salire a piedi, ha preso d’assalto le mitiche salite.

Le recenti chiusure di Gavia, Mortirolo e Cancano hanno confermato il trend positivo, con migliaia di appassionati presenti e un’atmosfera entusiasta, attiva e rispettosa dell’ambiente alpino. Con le prime cinque giornate già svolte, si contano quasi 5.000 presenze. La formula senza iscrizione si dimostra ancora una volta vincente, particolarmente apprezzata anche da numerosi cicloturisti stranieri.

Il format su più giornate consecutive, come avvenuto la scorsa settimana (giovedì a Cancano, venerdì al Gavia e sabato al Mortirolo), ha permesso a molti partecipanti di vivere l’esperienza su più tracciati. Al centro dell’iniziativa restano la sicurezza, la valorizzazione del paesaggio e la promozione di un turismo attivo, consapevole e sostenibile. Tutto questo si inserisce all’interno del più ampio progetto cicloturismo promosso dalla Provincia, che, oltre a Enjoy, sostiene l’intero comparto: dagli eventi di rilievo internazionale alle tante iniziative locali che, nel loro insieme, rafforzano la vocazione cicloturistica del territorio valtellinese.

“Il progetto Enjoy funziona e migliora anno dopo anno - dichiara Pierluigi Negri, direttore Consorzio turistico Media Valtellina e referente del progetto provinciale -. La Provincia di Sondrio, con in testa il suo presidente Davide Menegola, crede fermamente in questa visione e continuerà a sostenerla con convinzione, lavorando in rete con gli altri territori e promuovendo una fruizione sana, lenta e rispettosa della montagna”. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 29 giugno quando il Passo Spluga sarà chiuso al traffico motorizzato dalle 8 alle 14 da Campodolcino e da Splügen.