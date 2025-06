La prima Cycling Week: "Vetrina importante"

Bilancio più che positivo per la prima edizione della Cycling Week, la settimana dedicata al ciclismo che ha portato a Morbegno e in Bassa Valtellina tantissimi appassionati grazie a un ricco calendario di appuntamenti sportivi e culturali. L’evento clou è stata la partenza della tappa 18 del Giro d’Italia, col centro storico tinto di rosa e striscioni soprattutto per l’idolo di casa Davide Piganzoli. "Una prima edizione Cycling Week partecipata, con un palinsesto ricco che ha accontentato grandi e piccini, sportivi e non – ha detto la vicesindaca Anna Gusmeroli –. Tutti gli eventi hanno riscosso successo. C’è stata una grande collaborazione tra gli enti coinvolti, comune di Morbegno, Consorzio turistico, Comunità montana e Unione commercianti. Un ringraziamento per il contributo anche al Bim, Provincia di Sondrio e Ski stop sport service, grazie ai quali la manifestazione ha potuto essere così ricca". La Notte Rosa ha confermato un grande coinvolgimento, attirando moltissime persone che hanno avuto l’opportunità di trascorrere un venerdì sera di festa e svago.

"Morbegno e l’intero mandamento sono stati promossi come meritano – dichiara Maurizio Papini, presidente della Comunità montana Valtellina di Morbegno –: le immagini televisive della partenza della tappa, rilanciate dai social, sono state viste da milioni di persone in tutto il mondo". Sabato è stato il turno dell’Enjoy Valtellina, con circa 3.000 appassionati che hanno affrontato la salita dalla Valle del Bitto di Albaredo e dalla Val Brembana con la strada chiusa al traffico motorizzato, per poi incontrarsi sulla cima del Passo San Marco.

Fulvio D’Eri