Agricoltura di montagna e latte: le sfide in vista delle Olimpiadi

I temi cruciali per il futuro del settore agricolo valtellinese al centro dell’assemblea provinciale di Coldiretti Sondrio in programma stamane all’ex Convento San Lorenzo a Sant’Anna, frazione alta del capoluogo. Dopo l’approvazione dei bilanci consuntivo e previsionale, la mattinata proseguirà con una sessione pubblica dedicata all’approfondimento di due temi: “L’agricoltura verso le olimpiadi“, con l’intervento di Sergio Schena, membro del cda del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici Milano-Cortina, che illustrerà le opportunità legate all’agroalimentare italiano in vista dei grandi eventi sportivi; a seguire focus sul mondo del latte in provincia di Sondrio, presenti le latterie cooperative di Delebio e Chiuro, realtà d’eccellenza del territorio, per discutere delle sfide e delle prospettive del comparto lattiero-caseario.

"L’agricoltura valtellinese e chiavennasca, come più in generale quella italiana, vive una fase delicatissima – ha sottolineato Sandro Bambini, presidente di Coldiretti Sondrio – in cui l’Unione Europea deve dimostrare con i fatti di voler sostenere davvero l’agricoltura. Non possiamo permettere che i veri imprenditori agricoli perdano anche un solo centesimo della Pac, soprattutto in un momento in cui i conflitti mondiali mettono a rischio la sicurezza alimentare globale. Dobbiamo stringerci attorno alle nostre produzioni più identitarie, dalle mele ai formaggi, al vino, a tutto quanto è agricoltura di montagna, peculiare per il nostro territorio". Bambini ribadisce la centralità dell’agricoltura come presidio del territorio e della sua sicurezza, evidenziando l’urgenza di una gestione oculata e responsabile delle risorse naturali.

