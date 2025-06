È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato dove è morto un bimbo di 4 anni: “Vi prego, condividete la foto”

CHIARI – Uno degli assistenti bagnanti della piscina di Castrezzato non fornisce notizie di sé da diversi giorni e sembra essere scomparso nel nulla. Si chiama Matteo Formenti, ha 37 anni e vive in a Chiari, nella zona di via Silvio Pellico. L’uomo, che lavora nell’impianto natatorio dell’ovest bresciano, non si fa sentire dai famigliari e dagli amici da qualche giorno. Il telefono è spento e non si sa dove sia, ma si è allontanato con la sua auto: una Lancia.

L’incidente a Castrezzato

La vicenda è monitorata attentamente anche a seguito dell’incidente che, pochi giorni fa, ha causato la morte di un bambino di 4 anni, annegato dopo essere caduto nell’acqua nella piscina di Castrezzato (su cui è stata aperta un’indagine, con diversi indagati). Non è chiaro, al momento, se le due vicende siano correlate, né se Formenti fosse di turno quel giorno.

L’appello sui social

A lanciare un appello tramite i social, martedì sera, è stato Gabriele Zotti, sindaco di Chiari. “Matteo non si trova – dice il primo cittadino – è importante che tutti condividiamo la sua foto. Se qualcuno lo vedesse deve rivolgersi ai carabinieri di Chiari”.

Questa mattina, Zotti ha voluto rivolgergli un appello personale: “Caro Matteo, come sai noi ogni tanto ci incontriamo, spesso ti vedo per Chiari – sottolinea – a te chiedo di tornare a casa: lo faccio sia come tuo sindaco, sia come persona che può solo immaginare lo stato d’animo dei tuoi famigliari e amici. Qualsiasi sia la tua preoccupazione e qualsiasi il motivo che ti ha fatto decidere di allontanarti posso dirti che tutto si risolverà. Ti saremo tutti accanto. I tuoi famigliari, Chiari, i tuoi amici e anche io ti aspettiamo a braccia aperte. E di certo tutti sono pronti a darti una mano per qualsiasi cosa”.

Le condivisioni e i messaggi

Le richieste di condivisione sui social, oltre a quelle del sindaco Zotti, sono a centinaia e in questo momento sono virali nel web. Amici e famigliari stanno anche mandando messaggi a tutte le persone che potrebbero avere incontrato Matteo nelle ultime ore.