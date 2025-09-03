In forma dopo le vacanze e senza sacrifici impossibili. Prova la dieta di settembre

Salò (Brescia), 3 settembre 2025 – Ritorno dalle vacanze con qualche chiletto in più o semplicemente la voglia di sentirsi un po' più leggeri?. È possibile e anche senza mettersi a dieta drastica tipo quelle che inizi il lunedì, mercoledì hai già fatto un piccolo sgarro e nel weekend non ti neghi più nulla. L’obiettivo – spiega Paolo Bianchini nutrizionista di Salò e autore del “Metodo Bianchini” – per ottenere un buon risultato è quindi ritrovare equilibrio, smaltire eventuali eccessi senza stressare il corpo, ma soprattutto comprendere che dimagrire bene e velocemente è possibile