CronacaUn tonfo e il sospetto che qualcuno si sia gettato nell’Adda. Ricerche lungo il fiume
3 set 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
Un tonfo e il sospetto che qualcuno si sia gettato nell’Adda. Ricerche lungo il fiume

Paderno d’Adda, è accaduto ieri sera. Non si esclude nessuna pista compresa il gesto estremo

Vigili del fuoco e sommozzatori al lavoro (Immagine d'archivio)

Vigili del fuoco e sommozzatori al lavoro (Immagine d'archivio)

Paderno d'Adda (Lecco), 3 settembre 2025 – Un tonfo secco, nel buio della sera, come se qualcuno fosse caduto in acqua nell'Adda dall'alto. O si fosse gettato. A Paderno d'Adda da ieri sera sono in corso le ricerche di qualcuno che potrebbe essere finito nel fiume dal ponte San Michele. Potrebbe trattarsi di un ragazzo di 21 anni di Vimercate che ha annunciato un triste proposito.

A lanciare l'allarme è stato un pescatore, che era lungo l'Alzaia e ha sentito appunto un tonfo, senza però vedere nessuno. Ha intuito della possibile tragedia e ha avvisato i soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari di Areu. Le ricerche sono state sospese nella notte, per poi riprendere questa mattina all'alba. ùStanno operando i sommozzatori del Nucleo regionale dei vigili del fuoco della Lombardia insieme ai colleghi del Saf di Lecco. E' stato allestito una Unità mobile di comando locale. Da Malpensa si sono levati in volo i Draghi lombardi del 115 in elicottero per una perlustrazione aerea.

Le operazioni di ricerca non sono semplici: l'Adda è in piena per le abbondanti piogge e in quel punto ci sono una diga, un canale di derivazione e poi le rapide della forra dell'Adda.

