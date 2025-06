Ondata di caldo: in aumento le vendite di acqua, frutta e gelati. Ma il prodotto più gettonato con le alte temperature è un altro: qual è

Milano, 14 giugno – Volendo scherzare – concedetecelo, fa parecchio caldo anche per noi – potremmo dire che il dato di cui parleremo è la dimostrazione che i residenti in Lombardia hanno mandato a memoria con profitto la “classica” indicazione dei servizi tv di inizio estate a tema caldo, ovvero quella di bere molta acqua e mangiare molta frutta.

Secondo quanto comunicato dall’osservatorio dei Supermercati Il Gigante, gruppo della Grande distribuzione con 70 punti vendita aperti sul territorio italiano, la maggior parte dei quali in Lombardia, l'ondata di calore di questi giorni è coincisa nelle ultime ore con una forte impennata di consumi di tutti quei prodotti utilizzati in concomitanza dell'aumento delle temperature.

I dettagli

Nell'ultima settimana – periodo in cui è esplosa la prima “caldazza” dell’estate 2025 – gli acquisti di bottiglie d'acqua sono aumentati del 20% rispetto ai primi dieci giorni di giugno. Un trend che riguarda anche frutta e verdura, altro alimento anti-caldo, che fanno segnare un incremento complessivo del 10%, con meloni (+25%) e insalate (+15%) particolarmente gettonati.

Sensibile incremento di vendite anche per gelati (+15%), mozzarelle e formaggi freschi (+10%) e, come avviene ormai da qualche anno, per le confezioni di cubetti di ghiaccio (+30%). Grande richiesta, poi, per i ventilatori in ogni forma e dimensione, strumento necessario a chi sia privo di un impianto dell’aria condizionata.

Insomma, per sfuggire al caldo ci si attrezza come si può. E si continuerà a farlo, dato che non è previsto – almeno in tempi brevi – un evidente calo delle temperature.