Vigevano, identificati gli autori della maxi rissa di domenica 22 giugno: cinque denunciati

Vigevano (Pavia), 28 giugno 2025 – C’è anche un minorenne tra la persone identificate dalla polizia locale di Vigevano che domenica sera 22 giugno hanno partecipato alla maxi-rissa nella zona del Conad, a poche decine di metri da piazza Ducale. Il gruppo, una ventina di persone, alcune delle quali armate di bastoni, hanno bloccato il traffico.

Scene di violenza

Fortunatamente non ci sono stati feriti ma l’episodio, l’ennesimo nella zona del centro, ha generato numerose polemiche tanto che i residenti della vicina via Buozzi si sono fatti promotori di una raccolta di firme. Chi ha assistito alla rissa ha descritto scene estremamente violente. Al termine delle quali a terra sono rimasti diversi bastoni, e due giovani di 27 e 34 anni sono dovuti ricorrere alle cure del medici del Pronto soccorso, per essere poi dimessi con prognosi di pochi giorni.

L’indagine

Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza gli agenti del comando di via San Giacomo hanno adesso identificato i primi cinque soggetti, tre di origine egiziana (uno è minorenne), e due di origine tunisina. Il lavoro di indagine non è tuttavia ancora terminato. L’obiettivo è di arrivare alla identificazione e alla denuncia di tutti i responsabili.