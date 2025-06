Venti lettere dal carcere. Con l’elenco delle criticità

VIGEVANO (Pavia) Un’altra denuncia sulle condizioni dei detenuti del carcere di Vigevano: una ventina di lettere destinate al magistrato di sorveglianza, ai Garante dei detenuti, al ministero della Giustizia, all’Ats e a diversi enti e associazioni che tutelano i diritti dei reclusi. Lo segnala la onlus “Quei Bravi Ragazzi Family“. "Dopo la prima lettera collettiva – fa sapere l’associazione – ci sono state iniziative di altri detenuti che ne hanno confermato individualmente i contenuti, evidenziando le molte criticità e invitando a un’accurata verifica della situazione. Dare voce a chi non ne ha è un atto di civiltà". L’elenco di ciò che non funziona comprende la mancanza di accesso a opportunità di lavoro; l’assenza di arredi essenziali; le condizioni igieniche, tanto è stato presentato un esposto in Procura. La più forte criticità resta il sovraffollamento: il carcere è stato pensato per 226 detenuti ma ne ospita 360. Non va meglio per la Polizia penitenziaria, costretta a far fronte alla carenza di organico: 200 agenti in servizio contro i 315 previsti e quindi turni più lunghi per le aggressioni più frequenti. Intanto sono sempre più insistenti le voci sulla chiusura della sezione femminile con il trasferimento delle detenute in altre strutture oltre al fatto che lo scopo sarebbe la creazione di una sezione destinata al 41-bis, il regime con celle controllate 24 ore su 24 e tempi ridotti per l’aria e le visite.

Umberto Zanichelli