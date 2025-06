Ennesima rissa in centro. Coinvolte venti persone

VIGEVANO (Pavia)Almeno una ventina di persone, giovanissimi ma anche adulti, hanno dato vita, domenica intorno alle 21, all’ennesima maxi-rissa in pieno centro cittadino, all’incrocio tra via Buozzi e via Leonardo da Vinci, nelle vicinanze del supermercato Conad, una delle zone considerate più “calde“ della città nonostante sia vicinissima a piazza Ducale. La rissa, sui cui motivi sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, è stata molto violenta: a terra sono rimasti alcuni bastoni. Due uomini di 27 e 34 anni, hanno dovuto fare ricorso alle cure del medici del Pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dal quale sono stati dimessi con prognosi di pochi giorni. Sul posto si sono intervenute le pattuglie di polizia e carabinieri. Poco più tardi, sempre nella stessa serata, ci sono stati tafferugli anche nella zona di viale Mazzini, non lontano dalla stazione ferroviaria. Probabilmente si tratta sempre delle stesse persone. Episodi del genere non sembrano ridursi in centro, nonostante i controlli delle forse dell’ordine, ed è comprensibile la preoccupazione dei residenti. U.Z.