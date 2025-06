Falliscono gli assalti a bar e supermercato

L’entrata in funzione dell’antifurto non ha evitato i danni ormai fatti per entrare, ma ha almeno messo in fuga i malviventi a mani vuote. È infatti rimasto solo tentato il furto ai danni del bar Roastery, in via Dante Alighieri a Vigevano. Erano circa le 4 di ieri quando ignoti ladri hanno forzato la porta posteriore con accesso dal magazzino, ma è scattato l’allarme coi fumogeni. A quel punto si sono resi conto che il colpo era fallito e hanno desistito, riuscendo ad allontanarsi prima che sul posto potessero arrivare i carabinieri, che hanno poi avviato le indagini sull’accaduto.

Anche a Robbio, al supermercato Lidl in via Mortara, questa volta i ladri sono rimasti senza bottino. Nella notte tra sabato e domenica, hanno prima forzato un’uscita d’emergenza con maniglione antipanico e, una volta all’interno, hanno fatto un buco nel muro per introdursi nell’ufficio con la cassaforte. Ma anche in questo caso è scattato l’allarme e il furto è fallito. Poco più di un mese fa, nella notte tra il 17 e il 18 maggio, lo stesso supermercato era già stato preso di mira con identiche modalità, ma la banda era riuscita anche a tagliare la cassaforte portando via circa 10mila euro.

Stefano Zanette