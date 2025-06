Truffata dall’amico di chat: "Apri un conto". Perde i soldi

VIGEVANO (Pavia)Ha perso 25mila euro, spariti credendo di fare un investimento in criptovalute. Una donna 40enne è andata mercoledì alla caserma dei carabinieri di Vigevano per sporgere denuncia, nei confronti di ignoto, anche se le speranze di recuperare i suoi soldi sono praticamente nulle. Tutto è inziato all’inizio del mese, quando ha conosciuto un uomo su una piattaforma di incontri online. Non si sono mai visti di persona, ma è nata un’amicizia virtuale, con la quale l’abile truffatore è riuscito a conquistare la fiducia della sua vittima prescelta. Spesso le conoscenze su siti d’incontri sono infatti “esche”, lanciate o da singoli malviventi o anche da vere e proprie organizzazioni criminali internazionali, che puntano a colpire persone che hanno solo la colpa di credere al loro interlocutore. Il truffatore non scopre subito le sue carte, prima corteggia la vittima, anche millantando uno stile di vita lussuoso e una notevole disponilità economica, ad esempio mostrando immagini di case di proprietà in località rinomate, auto sportive e vacanze su yacth in mari paradisiaci.Inevitabile che dopo un po’ la curiosità spinga la vittima a chiedere come si possa permettere simili spese e a volte il truffatore inizia simulando reticenza, per poi confidare il suo “segreto“: gli investimenti giusti. A quel punto scatta la trappola, sotto forma di offerta a partecipare all’affare. In questo caso la donna 40enne s’è fatta convincere ad aprire un conto corrente online, sul quale ha versato una somma di 25mila euro e ha poi associato il contro a un programma per l’acquisto di criptovalute, con la prospettiva di avere rendimenti molto elevati. In realtà, ad ogni operazione di vendita, le somme venivano trasferite su un conto estero di cui lei ignorava l’esistenza e da lì sparivano, come poi, terminati i 25mila euro versati, è sparito nel nulla anche il finto amico virtuale, facendo finalmente realizzare alla donna di essere stata raggirata. Le indagini porteranno probabilmente a un vicolo cieco di finte identità e indirizzi di accesso a internet dall’estero, con scarse possibilità di rintracciare il truffatore e soprattutto di recuperare i soldi persi.