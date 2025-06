Vigevano, furto al seminario vescovile: rubati tre notebook

Vigevano (Pavia), 21 giugno 2025 - Ladri informatici in azione al seminario vescovile della Diocesi di Vigevano. Nella struttura, in vicolo Seminario, sono in corso dei lavori di ristrutturazione, con andirivieni di operai e zone adibite a cantiere, che hanno di fatto ritardato la scoperta dell'accaduto. È stata infatti trovata forzata la porta di un ufficio, dal quale ignoti malviventi hanno portato via tre notebook, per un valore non quantificato. Non mancherebbe altro, anche se non è chiaro se i dispositivi informatici fossero proprio l'obiettivo dei ladri oppure se abbiano preso quel che hanno trovato, non essendoci nell'ufficio soldi in contanti o altro di valore.

Il furto è stato scoperto venerdì 20 giugno e denunciato ai carabinieri, che hanno avviato indagini, anche se non è chiaro neppure quando l'effrazione sia stata commessa, almeno nell'arco degli ultimi cinque giorni, con le conseguenti difficoltà a ricercare anche immagini eventualmente registrate dagli impianti di videosorveglianza.

Probabilmente i ladri hanno approfittato proprio del via vai legato ai lavori di ristrutturazione in corso per introdursi nel seminario senza farsi notare, ma potrebbero anche essere entrati in azione in orario notturno, accedendo da un varco lasciato aperto per il cantiere e dovendo poi scassinare solo la serratura della porta interna dell'ufficio preso di mira.

Purtroppo sono frequenti i furti di computer, notebook e tablet da uffici e soprattutto scuole, strutture scarsamente protette da sistemi d'allarme e quindi facilmente accessibili per i malviventi che mirano ai dispositivi informatici per poi immetterli sull'illecito mercato dell'usato, anche se ne ricavano un guadagno certamente inferiore al danno provocato alle strutture derubate. Nelle scuole simili colpi sono più frequenti durante la chiusura per le vacanze, mentre al seminario vescovile di Vigevano i ladri hanno approfittato del periodo di lavori in corso.