Con l’auto contro il bar per vendetta, arrestato

Dovrà rispondere di tentato omicidio, Ouafi Craiet, 41 anni, tunisino residente a Vigevano, che lunedì sera ha investito con l’auto che guidava F.C., 50 anni, ex-barista di Gravellona. La donna, trasferita con l’elisoccorso di Como al Niguarda di Milano, ha subìto l’amputazione di una gamba. Le sue condizioni restano gravissime. Tutto è avvenuto nello spazio di qualche minuto al bar “Antica Caffetteria“ di corso Insurrezione, in pieno centro. Poco prima Craiet, probabilmente già in stato di alterazione, dopo il fatto è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti relativi al tasso di alcolemia e alla presenza di sostanze stupefacenti, aveva avuto un diverbio con la titolare del locale. Lamentava che la sambuca che aveva chiesto fosse troppo diluita. Ne è nata una discussione che è durata una decina di minuti e che poi era degenerata in una colluttazione. A quel punto è stato allontanato dal locale. Ma per lui la discussione non era da considerarsi affatto conclusa. Così ha percorso qualche decina di metri e si è messo al volante della Fiat 500 nera in quel momento condotta dalla compagna. Dopo averla fatta sedere sul sedile del passeggero ha compiuto una brusca inversione e ha lanciato l’utilitaria verso gli avventori che si trovavano seduti sui tavoli esterni. "Sarà andato almeno a 60-70 all’ora", racconta uno dei tanti testimoni oculari. In diversi sono riusciti a trovare riparo nel locale: non la cinquantenne e il suo compagno, D.C., 52 anni. L’impatto, violentissimo, è stato quasi frontale: la donna ha riportato ferite gravissime alle gambe ed è stata trasportata in elisoccorso al Niguarda; un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano ha invece portato l’uomo al San Matteo di Pavia con la frattura multipla della gamba sinistra. Ouafi Craiet, secondo i primi riscontri, avrebbe tentato di fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno sottratto all’ira di numerosi avventori del bar che minacciavano di linciarlo. Il 41enne è in carcere a Pavia.

Umberto Zanichelli