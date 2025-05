Delitto di Garlasco, l’arma del delitto sarebbe un attizzatoio: ricerche in un canale a Tromello

Garlasco (Pavia) – E’ un attizzatoio da camino l’arma del delitto che i carabinieri stanno cercando a Tromello, piccolo comune della Lomellina non lontano da Garlasco.

Nel frattempo, sono state eseguite anche perquisizioni a Voghera a casa di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a casa dei suoi genitori a Garlasco, oltre che nelle abitazioni di due amici di Marco Poggi, fratello della vittima, che al tempo frequentavano casa Poggi. Sarebbero stati sequestrati telefonini e pc,

L’attizzatoio sarebbe stato in casa Poggi, tuttavia la signora Rita, madre di Chiara, afferma che “tutti gli attrezzi del camino ci sono ancora, l’attizzatoio che avevamo allora c'è ancora adesso”. A indicare l’oggetto da camino come possibile arma del delitto poi successivamente gettata in un canale era stato un netturbino, sentito come testimone il 27 settembre 2007, poco più di un mese dopo l’omicidio. L’uomo, allora 31enne, disse che il 13 agosto mentre sta lavorando a Garlasco nella zona intorno a casa Poggi, aveva incrociato una “bici nera da donna con una ragazza bionda” e la giovane donna, identificata come una delle cugine di Chiara, reggeva “in mano un piedistallo tipo da camino di colore grigio”. Ai tempi l’episodio finì a processo per calunnia.

Ora invece, sulla base di una nuova testimonianza analoga, 18 anni dopo i carabinieri stanno scandagliano la zona a caccia di un attizzatoio.