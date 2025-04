Chiara Poggi, Alberto Stasi, Andrea Sempio: una “terza persona” ascoltata dai carabinieri può riscrivere il delitto di Garlasco

La madre di Andrea Sempio è “provata”, ha ancora crisi di panico e i legali del figlio fanno scudo: “Lasciatela in pace”. Daniela Ferrari, lunedì mattina, convocata in caserma a Milano per essere ascoltata come persona informata sui fatti, si è sentita male quando i carabinieri le hanno citato una persona. Un nuovo nome che spunta nelle indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto 2007. Delitto per il quale il fidanzato, Alberto Stasi, sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni.

Chi è questa persona misteriosa? Qual è il suo ruolo nel mosaico che investigatori e inquirenti stanno cercando di comporre, scavando fino a 18 anni fa e nei ricordi di decine di uomini e donne? Si tratterebbe di una persona finora non emersa ma già ascoltata dai carabinieri nell’ambito della nuova inchiesta che vede ancora una volta indagato Andrea Sempio.

Chiara Poggi fu uccisa nella casa di Garlasco nella mattinata di lunedì 13 agosto 2007: aveva 26 anni

Una persona che la madre dell’uomo conosce, tanto che “è andata nel panico” quando, a sorpresa, gli è stata rivolta quella domanda. “Lei si aspettava domande sul figlio ed è andata nel panico – ha spiegato l’avvocata Angela Taccia, uno dei legali di Sempio –. Uscita dalla caserma non ne ha più voluto parlare, continuava a piangere”.

La convocazione a Milano è una delle tante “anomalie” denunciate dalla difesa di Sempio, che punta anche a sollevare la questione dell’inutilizzabilità delle impronte prelevate per due volte in caserma. “Prima le hanno rilevate con il laser e poi con l’inchiostro – sottolinea l’avvocato Massimo Lovati – senza neanche spiegare perché non era più valido il metodo usato in precedenza. Le persone non possono essere trattate come oggetti, come burattini da spostare a piacimento. I carabinieri stanno utilizzando una procedura scorretta, come è stato scorretto l’invito telefonico per rifare le impronte digitali a Sempio e la convocazione di sua madre a Milano, quando avrebbero potuto sentirla in qualsiasi caserma in provincia di Pavia, senza tutte quelle telecamere”. Annuncia quindi una “guerra all’ultimo sangue” con Procura e carabinieri.

Secondo l’avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Stasi, questa misteriosa testimonianza che ha provocato la reazione di Daniela Ferrari “potrebbe riscrivere la storia” del delitto di Garlasco. “Immagino che questa testimonianza già acquisita – sottolinea il legale intervenendo durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2 – potrebbe riscrivere la storia dello scontrino della mattina del delitto”. Il riferimento è all’alibi di Sempio. “Ritengo che i carabinieri abbiano molto di più di quanto possiamo immaginare al momento – prosegue –. Vedremo cosa succederà, per ora siamo di fronte a dichiarazioni personali che non hanno alcun riscontro e che ci hanno descritto una mattinata, quella del delitto. Ora andremo a vedere se quella mattinata è andata come ci hanno raccontato. Noi non abbiamo interesse a spostare dalla scena Stasi ma forse altri, quelli che fanno le indagini, aggiungeranno altre persone e forse dopo tutto sarà più chiaro anche per quel che riguarda Alberto”.