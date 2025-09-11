A 94 anni va a cercare funghi da solo nei boschi dell’Oltrepò e si perde. Ritrovato a notte fonda dai vigili del fuoco

Perché fai la coda a Malpensa
Perché fai la coda a Malpensa
Pavia
CronacaA 94 anni va a cercare funghi da solo nei boschi dell’Oltrepò e si perde. Ritrovato a notte fonda dai vigili del fuoco
11 set 2025
REDAZIONE PAVIA
Varzi, l’anziano aveva raggiunto in macchina le prime zone collinari. Poi ha perso il senso dell’orientamento. Quando in serata i famigliari non l’hanno visto rientrare sono scattate le ricerche

Alle ricerche dell'uomo hanno partecipato diverse squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco

Alle ricerche dell'uomo hanno partecipato diverse squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco

Varzi (Pavia), 11 settembre 2025 – Se n’era uscito di casa per andare a cercare funghi. Una passione, quella di andare in giro per boschi alla ricerca di porcini o chiodini, che l’ormai veneranda età sembrava non riuscire a mettere a freno. Nel pomeriggio di mercoledì, l’ennesima uscita ha rischiato di trasformarsi in dramma. Il 94enne, mercoledì 10 settembre, è uscito dalla sua abitazione della frazione Castellaro di Varzi. 

L’allarme dato dai parenti 

È salito in macchina, ha raggiunto le zone boschive del vicino Oltrepò Pavese, e una volta parcheggiata l’auto si è incamminato. Quando in serata i famigliari non l’hanno visto rientrare, come faceva di solito, hanno lanciato l’allarme. Si sono così attivate le ricerche dell’anziano, affidate ai nuclei specializzati dei vigili del fuoco, ai quali sono intervenuti di rinforzo i cinofili provenienti dall’Emilia Romagna e il personale abilitato al pilotaggio remoto dei droni. Ore di ricerche cominciate in serata quand’era ormai buio, temendo il peggio, che sono proseguite fino a notte fonda. Quando il 94enne è stato alla fine rintracciato. Spaventato, infreddolito ma in buone condizioni. 

Soccorso alpino 

Alle squadre di soccorso – a dare man forte anche il soccorso alpino – ha spiegato d’avere a un certo punto perso il senso dell’orientamento, e di non capire più dove si trovasse. Il tramonto e il buio hanno ulteriormente complicato la situazione. Poi il lieto fine. Seguito, probabilmente, da qualche rimbrotto da parte dei famigliari e la garanzia di non andarsene più in giro da solo per i boschi.

