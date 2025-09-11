Perché fai la coda a Malpensa
Perché fai la coda a Malpensa
Bozzolo, chiama l’ambulanza e aggredisce l’infermiera che gli presta le prime cure: denunciato

Il paziente, un 75enne, ha colpito con un pugno la donna. Poi si è alzato dal lettino e si è allontanato: rintracciato dai carabinieri

L’ambulanza e i carabinieri (foto di repertorio)

L’ambulanza e i carabinieri (foto di repertorio)

Bozzolo (Mantova), 11 settembre 2025 – Pomeriggio movimentato nel piazzale antistante l’ospedale di Bozzolo, nel Mantovano.

Un 75enne, constatando l’assenza del pronto soccorso in  quel centro sanitario, ha chiesto l’intervento di un’ambulanza riferendo di avere dei dolori respiratori. Sul posto è stata subito inviata l’ambulanza che staziona per le emergenze proprio in quell’ospedale.

Mentre l’infermiera prestava le prime cure all’anziano - gli misurava la pressione arteriosa e gli chiedeva la tessera sanitaria per poter compilare la scheda d’intervento – il paziente ha dato in escandescenza e l’ha colpita con un pugno la spalla. Successivamente si è alzato dal lettino dell’ambulanza e si è allontanato.

Il personale dell’ambulanza ha così chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, e sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Marcaria.

Il 75enne è stato rintracciato e, per sicurezza, è stato accompagnato da un’altra ambulanza all’ospedale civile di Mantova, in codice verde. L’infermiera dell’ambulanza si è invece recata all’ospedale civile di Casalmaggiore per farsi visitare, ma non ha riportato lesioni evidenti e nemmeno giorni di prognosi.

Il 75nne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di percosse.  Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

© Riproduzione riservata