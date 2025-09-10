Pavia, recupero dell'ex Necchi: il progetto è pronto per essere presentato

Pavia, 10 settembre 2025 – Procede il recupero dell’ex Necchi, uno dei più ambiziosi per la città di Pavia.

Questa mattina l’imprenditore Paolo Signoretti, presidente e amministratore delegato di Supernova, la società che sta seguendo gli interventi nell'area (112mila metri quadrati), ha voluto incontrare il sindaco Michele Lissia per confermare la volontà di proseguire nel progetto dissipando le nubi che si erano concentrate sull’importante area dismessa. Alcuni mesi fa, infatti, l’inchiesta "Romeo" partita da Trento, ha portato agli arresti domiciliari anche Heinz Peter Hager, commercialista di Bolzano, e l'imprenditore Paolo Signoretti.

Martedì prossimo il piano sarà presentato ai capigruppo di maggioranza per avere i dettagli del documento. Nei mesi scorsi la società aveva annunciato di aver completato l’80% delle bonifiche e delle demolizioni previste prima di veder nascere un nuovo quartiere con un mix di abitazioni private, spazi commerciali, orti urbani e aree verdi.

In discussione anche la realizzazione di un centro commerciale di circa 10 mila metri quadri, oltre alla possibile costruzione della cosiddetta “radiale”, che colleghi lo svincolo della tangenziale di via Olevano con viale Repubblica. Opera che sta sollevando molte perplessità da parte di alcuni consiglieri comunali e anche tra i residenti.