Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, morta la cagnolina Aspirina: “Amorevole e discreta, ci mancherai da morire”

Milano, 11 settembre 2025 – Lutto in casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è morta la loro cagnolina Aspirina, detta Aspi, una meticcia originaria dell'Argentina. La triste notizia è arrivata via Instagram, accompagnata da alcune foto degli anni passati insieme. La coppia ha anche un altro cane, Ercole (Ercolino), jack russel a pelo corto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme ai loro cagnolini Aspirina ed Ercolino (Foto profilo Instagram)

Il post Instagram

“Ciao piccola Aspi... è davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos'hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola”, ha scritto Ignazio Moser in un post sul suo profilo Instagram, accanto ad alcuni scatti che immortalano la piccola meticcia.

E ancora: “Mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli… assurdo ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo. Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi… ci mancherai da morire”. Infine, un simpatico post scriptum: “Ercolino ti ha rubato l’osso, ma te l’ho rimesso nel tuo nascondiglio segreto”. Cecilia al momento ha preferito rimanere in silenzio dopo la scomparsa dell'amata cagnolina.

Il post Instagram di Ignazio Moser per annunciare l'addio alla cagnolina Aspirina

L’affetto social

Il post Instagram ha subito ricevuto numerosi cuoricini e messaggi da amici e colleghi: da Filippa Lagerback a Paola Turani fino a Giulia Calcaterra e Gianluca Impastato. Ma anche fan e follower come Carmen: “Mi dispiace tantissimo, buon ponte piccola Aspi. Ho provato questo dolore e vi capisco. Un abbraccio”. O Angy: “Un dolore lacerante che non tutti comprendono. Lasciano un vuoto incolmabile. Buon ponte anima bella w saluta il mio Jim lassù”. E Carmela: “Che dispiacere, era una di noi, entrata nei nostri cuori con la sua dolcezza. Ci mancherai e ti porteremo sempre tra i nostri ricordi più dolci. Bellissime parole le tue Ignazio e capisco il vostro dolore”.

La cagnolina Aspirina

Aspirina aveva 12 anni e, in un'intervista rilasciata nel 2024 a Vanity Fair, Moser aveva spiegato la scelta di questo nome così particolare: “Aspirina è una meticcia, arriva dall'Argentina e si chiama così perché è nata in una farmacia. Ha fatto un'infinità di voli intercontinentali tra Italia e Argentina, almeno 20”.

Cecilia Rodriguez con Aspirina (foto profilo Instagram)

Poi, aveva rivelato l’inizio del loro rapporto, ammettendo di aver dovuto lottare un po' per conquistare il suo cuore: “Quando mi sono messo con Cecilia ha conosciuto Aspirina e ho presto capito che era lei la principessina della casa. Ero un pochino geloso, lo ammetto, del rapporto simbiotico tra Cecilia e Aspirina”. Ma con il tempo anche tra il ciclista e la quattro zampe si è instaurato un legame molto forte.

Ignazio Moser e la cagnolina Aspirina (Foto profilo Instagram)

Aspirina è così diventata una presenza costante nella vita di Cecilia e del suo compagno, poi diventato suo marito. In questi anni di storia d'amore, infatti, la cagnolina è sempre apparsa anche sui profili social della coppia, al punto da essere diventata una di famiglia anche per i milioni di fan della 35enne e di Moser.

C’è Ercolino

In famiglia ora resta Ercolino, un Jack Russel a pelo corto, arrivato quattro anni fa. Anche lui è spesso protagonista di fotografie e video sui social di Ignazio e Cecilia.

Ercolino e Aspirina, i cagnolini di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (Foto Instagram)

L’attesa di Clara

Nel frattempo, Ignazio e Cecilia sono in attesa di conoscere la loro bimba, Clara Isabel, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Sui social, la 35enne ha spiegato che, in pieno mood “argentino”, ovvero sta vivendo questo momento nel più totale relax, evitando di farsi travolgere dall'ansia dei preparativi. L’influencer ha però raccontato che tra qualche giorno arriveranno gli arredi della cameretta e che lei nel frattempo ha cominciato a selezionare i primi abiti per la piccola, quelli che porterà in ospedale al momento del parto: il primo è una tutina rosa con un colletto in pizzo bianco. Il secondo è un pagliaccetto rosa decorato con delle ruches sulle gambe, che rimangono scoperte. Immancabili gli accessori: il cappello pescatore e la copertina coordinata, entrambi total pink con delle margherite bianche.