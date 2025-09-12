Perché fai la coda a Malpensa
Arnaldo Liguori
Perché fai la coda a Malpensa
MonzaBrianza
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Racconto stupro San ZenoneTestamenti Giorgio ArmaniSequestro pista sci LivignoEventi weekendSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaWeekend tra grigliate e ospedale dei pupazzi. Dimostrazioni e spettacoli con la Croce Rossa
12 set 2025
BARBARA CALDEROLA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. Weekend tra grigliate e ospedale dei pupazzi. Dimostrazioni e spettacoli con la Croce Rossa

Weekend tra grigliate e ospedale dei pupazzi. Dimostrazioni e spettacoli con la Croce Rossa

Croce Rossa in festa ad Agrate, domani e domenica, fra grigliate e ospedale dei pupazzi. In programma momenti di socialità,...

Croce Rossa in festa ad Agrate, domani e domenica, fra grigliate e ospedale dei pupazzi. In programma momenti di socialità,...

Croce Rossa in festa ad Agrate, domani e domenica, fra grigliate e ospedale dei pupazzi. In programma momenti di socialità,...

Per approfondire:

Croce Rossa in festa ad Agrate, domani e domenica, fra grigliate e ospedale dei pupazzi. In programma momenti di socialità, musica, convivialità e le classiche iniziative di animazione per i più piccoli. L’evento sarà anche un’occasione per ringraziare volontari e cittadini che hanno creduto nella ripartenza, dopo un lungo commissariamento del comitato locale della Cri. A concludere la manifestazione sarà il sorteggio di una lotteria. La festa non sarà solo un’iniziativa ludica , ma anche un modo per incontrare la comunità, per far conoscere le attività e sensibilizzare tutti sui temi della sicurezza.

Sono previste diverse dimostrazioni, come quella di massaggio cardiaco, una pratica utile anche in vista del prossimo corso per volontari che partirà mercoledì 17 per i più giovani. In meno di due anni i volontari sono passati da un piccolo gruppetto a un centinaio, una crescita progressiva e costante, coronata anche dall’acquisto di una nuova ambulanza.

L’iniziativa raddoppia il tradizionale appuntamento di fine anno con il Villaggio di Babbo Natale, che riscuote sempre uno straordinario successo di pubblico. Domani e dopodomani ci saranno anche i pompieri e il mercatino solidale. Il ritrovo è sempre in sede, in viale delle Industrie.

Bar.Cal.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata