Risate a crepapelle con Pis&Love e una banda di comici della Tv

Risate a crepapelle con i personaggi, i monologhi, gli sketch e le battute di alcuni dei comici e cabarettisti più amati, conosciuti dal grande pubblico per le partecipazioni a trasmissioni come Zelig, Colorado e Made in Sud. Due appuntamenti con il cabaret e il divertimento, in un caso anche per dare una mano alla ricerca contro i tumori.

Sono gli spettacoli che andranno in scena nel fine settimana in teatro a Varedo e in piazza a Lissone. Si comincerà venerdì alle 21 sul palco del Teatro Ideal di piazza Volta a Varedo, con il secondo memorial “Rosita’s Smile“: l’evento schiererà 5 diversi artisti e farli giostrare sarà il duo comico Pis&Love. Ad alternarsi in scena ci saranno Margherita Antonelli, Steve Vogogna, Francesco Rizzuto, Urbano Moffa e Giancarlo Barbara. Ingresso a offerta libera, consigliata a 15 euro. L’incasso sarà devoluto all’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Prenotazione posti obbligatoria. Info e prenotazioni al 335.19.35.524 oppure al 340.33.55.332. Sabato, sempre alle 21, la comicità si sposterà a Lissone, dove in piazza Libertà si terrà lo show “Ti regalo un sorriso“, con Gianluca Impastato e Margherita Antonelli. Anche qui a condurre la serata sarà il duo comico Pis&Love. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nell’auditorium di Palazzo Terragni. L’evento è promosso da Brugola Oeb in collaborazione col Comune. Ingresso libero.

F.L.