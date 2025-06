Bancarelle e fuochi d’artificio. Cremona in festa per San Pietro

Bancarelle, luna park e fuochi d’artificio per il weekend di San Pietro. Da stamattina e fino a mezzanotte, viale Po a Cremona si trasforma in un immenso mercato all’aperto, con ambulanti da tutta la Lombardia, ma anche da altre regioni del nord Italia. Si tratta di un appuntamento tradizionale per i cremonesi e non solo, e come sempre le bancarelle che si trovano posizionate lungo il viale da Piazza Cadorna fino a Largo Moreni, offrono varie tipologie merceologiche, dall’abbigliamento agli alimentari, fatto divieto per la vendita di animali vivi.

La presenza delle bancarelle si lega anche a quella del San Pietro Park, il luna park che si trova proprio in prossimità di Largo Moreni e che da settimane è stato allestito, come da tradizione, per tutto il mese di giugno.

Dalle 22,45, come da scaletta, l’appuntamento con lo spettacolo pirotecnico, uno show di circa 20 minuti con un gran finale che illuminerà a giorno l’intera città. Considerata la presenza di un pubblico numeroso durante la manifestazione, la circolazione potrebbe subire alcune variazioni, per la tutela della sicurezza.

Ieri sera i fuochi d’artificio invece hanno illuminato l’Adda, a Pizzighettone, dove per la stessa ricorrenza si svolge questo spettacolo. Le antiche Mura di via Boneschi oggi ospiteranno poi la fiera dedicata al modellismo e ai giocattoli: dalle 9 alle 18 sarà possibile visitare gli oltre ottanta spazi espositivi allestiti da oltre cinquanta operatori, inoltre sarà presente un’area gonfiabili e diversi banchetti di street food.

Da.Re.