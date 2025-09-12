La statua rubata della Madonna è tornata a casa

La statua della Madonna è tornata al suo posto. Ieri mattina, alla presenza del vicesindaco Adriano Corigliano, del parroco don Emanuele Salvioni e del presidente della Pro loco Sisto Polito, è stata nuovamente collocata nella grotta del Parco urbano Oriana Fallaci. "Il ritrovamento della statua della Beata Vergine Maria – sottolinea il sindaco Marco Citterio – pone fine a un episodio increscioso che aveva scosso la comunità, colpendo un simbolo religioso collocato in uno spazio frequentato quotidianamente da tante persone. Avevo sporto denuncia ai carabinieri, auspicando che fosse fatta piena luce su quanto accaduto. Ora un primo passo è stato compiuto e la statua della Madonna potrà tornare a occupare la grotta a lei dedicata, curata amorevolmente da chi se ne occupa ormai da anni. Spetterà alle forze dell’ordine individuare i responsabili ponendoli davanti alla gravità di quanto compiuto. Da parte mia auspico che simili azioni oltraggiose non si ripetano mai più". La statua era misteriosamente sparita nella notte tra lunedì 1 e martedì 2.

L’autore del gesto, che forse pensava di essere simpatico ma ha invece irritato la comunità, al suo posto aveva collocato una bottiglia di vino. La statua è stata poi ritrovata nelle ore successive dalle forze dell’ordine. Sono tuttora in corso le indagini per cercare di risalire all’identità di chi ha compiuto il brutto gesto. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza sono finite sotto la lente della polizia locale, che conta di poter dare al più presto un nome all’autore del gesto sacrilego. Ieri, intanto, la Madonna tanto cara ai giussanesi è tornata a vegliare sul parco e sulla città.

G.G