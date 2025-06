Il filo della speranza è a Macherio: ecco la sartoria sociale al femminile dove si "ricamano” le opportunità

Macherio (Monza e Brianza), 10 giugno 2025 – Un piccolo spazio con grandi ambizioni, fatto di tessuti recuperati e tante storie da ricucire. È stato inaugurato a Macherio, in viale Rimembranze 1, il nuovo laboratorio di sartoria sociale promosso dalla cooperativa La Grande Casa e da Spazio 3R–Riciclo, Ricucio, Riuso. Un progetto pensato per offrire una nuova opportunità di crescita e autonomia a donne in condizioni di fragilità, reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e della Fondazione Comunità Monza e Brianza.

Uno spazio aperto a tutti

“Insieme per ricucire i legami di comunità”, recita il motto scelto per questa nuova avventura. E il filo che unisce – simbolicamente e concretamente – è quello delle donne che, dopo percorsi di protezione e accoglienza, potranno qui imparare un mestiere, e trovare opportunità nel mondo del lavoro. Una sartoria che, oltre a essere luogo di formazione, diventerà anche uno spazio di coworking e ospiterà corsi aperti a tutti.

Il taglio del nastro

All’inaugurazione ha partecipato anche il sindaco di Macherio, Franco Redaelli, che ha salutato con entusiasmo l’apertura del laboratorio, sottolineando l’importanza di un progetto che accoglie e unisce. I sorrisi delle donne presenti hanno raccontato più di mille discorsi la forza di un’iniziativa capace di generare occasioni di futuro. La collaborazione tra La Grande Casa, attiva dal 1989 sul fronte dell’inclusione sociale e dei diritti, e Spazio 3R, nata nel 2016 e oggi impresa sociale, è il cuore pulsante del laboratorio. Il principio è insegnare la sartoria in un’ottica sostenibile, utilizzando materiali di recupero, per ridurre gli sprechi e ridare nuova vita ai tessuti.

Una grande comunità

A oggi Spazio 3R coinvolge oltre 250 donne provenienti da più di 35 Paesi, con 21 partner sul territorio e oltre 3.300 metri di tessuti recuperati ogni anno. Donne italiane e straniere, accomunate dal desiderio di mettersi in gioco e ricostruire un pezzo della propria autonomia. La Grande Casa, cooperativa sociale di Sesto San Giovanni ma molto attiva anche in Brianza, favorisce l’integrazione delle persone più fragili, occupandosi soprattutto dell’accoglienza residenziale, semi-residenziale e familiare di minorenni in difficoltà, migranti, donne in uscita da situazioni di violenza, e di percorsi di integrazione sociale e lavorativa per giovani e fasce più fragili.