Il volontariato per la Giustizia. Finanzieri al lavoro in Procura

Le Fiamme Gialle in congedo fanno volontariato per la Giustizia monzese sempre a corto di personale. La Procura di Monza, il Comune e la Sezione monzese dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia hanno rinnovato, sotto l’egida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, il protocollo d’intesa per lo svolgimento di servizi ausiliari a favore degli uffici giudiziari. L’accordo, firmato dal procuratore Claudio Gittardi, dal sindaco Paolo Pilotto e dal presidente della Sezione Anfi di Monza, Ten. Col. Michele Buccella, è volto a supportare la funzionalità degli uffici giudiziari della Procura monzese, afflitti da una grave e cronica difficoltà nell’esercizio delle funzioni istituzionali derivante dalla carenza del personale e dal sovraccarico di attività. L’intesa, raggiunta grazie all’opera volontaria di sei soci, militari in congedo (sottotenente Francesco Pecora, luogotenente Guido Finocchio, maresciallo aiutante Mariano Pelliccia, maresciallo Massimo Dalla Pria, brigadiere capo Gerardo Iannone e brigadiere capo Giuseppe Pennisi) della locale Sezione Anfi “M.C. Centrone Francesco” e al decisivo contributo del Comune di Monza per i relativi oneri finanziari, prevede la prosecuzione dell’attività a supporto del personale giudiziario, come servizi di accoglienza e informativi, di supporto amministrativo per il rilascio di certificati del casellario giudiziale nei confronti dei privati e dell’ente comunale e altre attività che verranno decise nel corso del rapporto di volontariato. Il protocollo d’intesa, nel disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, consentirà di conseguire una maggiore efficienza dell’attività giudiziaria, dunque un tangibile beneficio per i cittadini, garantendo massimi standard di riservatezza.

Il rinnovato memorandum conferma la grande sinergia e l’impegno istituzionale delle parti firmatarie dell’accordo, che hanno espresso un sentito ringraziamento nonché particolare apprezzamento e gratitudine all’Anfi e, più in generale, al Corpo della Guardia di Finanza per l’iniziativa, ritenuta di importanza fondamentale per garantire la funzionalità dell’ufficio della locale Procura, ritenuta una delle articolazioni strategiche per assicurare giustizia e sicurezza ai cittadini brianzoli.