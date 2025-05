Il Festival dello Sport torna in pista. All’Autodromo 50 associazioni

Ritorno alle origini. Perché il Monza Sport Festival, dopo un anno di vuoto imposto dai lavori di ristrutturazione dell’Autodromo, torna a vivere nel suo ambiente abituale. Anche le edizioni precedenti, del resto, avevano dovuto fare i conti con assenze, purtroppo, ampiamente giustificate. Nel 2020 e nel 2021, infatti, la manifestazione era stata annullata causa l’emergenza sanitaria dovuta al Covid. In questo fine settimana, invece, si riparte a ranghi completi con l’edizione numero 47. La prima scese in campo il 2 giugno 1976. La kermesse ideata dall’indimenticato Pietro Mazzo, allora presidente dell’Unione Società Sportive Monza Brianza, prosegue ora grazie all’impegno di Fabrizio Ciceri, attuale responsabile dell’Ussmb, e di un agguerrito gruppo di volontari.

Saranno 50 le discipline presenti, 60 le società che presidieranno gli spazi messi a disposizione dall’Autodromo. L’ingresso è libero, con apertura dalle 9 alle 18 in entrambe le giornate. "Finalmente – riconosce Ciceri – ritorniamo nella nostra sede naturale". I visitatori, dunque, avranno solo l’imbarazzo della scelta. Quattro le aree riservate alla due giorni a tutto sport: paddock 1 e 2, pista e building. Quest’ultimo farà anche da palcoscenico al Trofeo Open di spada, allestito dal Brianza Scherma: sabato le pedane saranno riservate alle gare maschili, domenica a quelle femminili. Lo stesso edificio ospiterà la mostra dell’Unicef “Il Gp dei diritti, le scuole in pole position per il futuro“ e le esibizioni delle scuole. Nella mattinata di sabato, con inizio alle 9.30, il calendario prevede anche gli Stati Generali dello sport di Monza e Brianza. Amministratori, enti, associazioni, operatori del settore, si confronteranno su cinque tavoli tematici. "Si discuterà anche – commenta Viviana Guidetti, assessore allo sport del Comune di Monza – della possibilità di realizzare un palazzetto che possa servire due o tre Comuni". Sempre sabato saranno protagonisti la nazionale italiana di skiroll e l’Astro Roller Skating, che manderà in scena gli Astro Roller Games. Nella giornata seguente, proporrà esibizioni di freestyle in mattinata, di pattinaggio artistico nel pomeriggio. Tra gli ospiti del Monza Sport Festival, ci saranno anche l’Hockey Roller Club Monza e l’Asd Arcobaleno Calcio Monza. La squadra fondata da Gino Rapicavoli organizzerà un torneo con calciatori diversamente abili. Anche domenica il programma sarà senza respiro. I patiti di ciclismo vivranno il Monza Bike Day. Tra gli appuntamenti previsti, anche il 92simo Trofeo Medaglie d’oro Città di Monza e il 47simo Trofeo Angelo Schiatti. Le 6 prove ciclistiche promosse dal Pedale Monzese del presidente Federico Gerosa coinvolgeranno complessivamente 600 ragazzi. Il Monza Festival Sport non significa solo attività agonistiche: il Centro di servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio sarà presente con uno stand per sensibilizzare i visitatori sui pericoli del gioco d’azzardo.

Gianni Gresio