Tutti in pista contro il cancro. Settemila all’Autodromo per la Formula Uno della Lilt

Quasi 7000 le persone che hanno partecipato e 137mila euro i fondi raccolti destinati a Casa Lilt Monza per i servizi di prevenzione, di riabilitazione e di assistenza ai malati offerti nel centro, dove per i pazienti in condizioni di fragilità economica e sociale, tutti i servizi, comprese visite ed esami, sono completamente gratuiti.

È questo il bilancio della 45esima edizione della “Marcia Formula Uno: in pista contro il cancro“ che si è tenuta ieri sulla pista dell’Autodromo. Una manifestazione solidale aperta a tutti per sostenere il polo oncologico che promuove la prevenzione sul territorio di Monza. Luisa Bruzzolo, direttrice generale di Lilt, ha commentato: "La vostra presenza è la testimonianza più bella di quanto sia forte questa comunità. Grazie ad ognuno di voi per aver scelto la solidarietà e la prevenzione. E grazie alla madrina della Formula Uno Dianella Schiro. Insieme allo storico, meraviglioso gruppo dei volontari di Monza, Dianella è stata la promotrice di questa iniziativa che compie 45 anni. Quattro decenni e mezzo di passione, impegno e dedizione instancabile. E questa passione è contagiosa, si tramanda di generazione in generazione. Benedetta, la figlia di Dianella, ha iniziato a fare volontariato per la Formula Uno quando aveva solo 4 anni. Credo sia un record, la volontaria più giovane della storia. Dianella non ha potuto essere con noi, sta affrontando con coraggio la sua battaglia. Ma sappiamo che è qui col cuore, ha lavorato al nostro fianco fino all’ultimo per l’organizzazione di questa giornata meravigliosa".