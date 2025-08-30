Sala convegno e nuovi alloggi. Le Fiamme gialle crescono ancora

È stata inaugurata l’altro giorno la “Sala Convegno Unificata” del Comando provinciale della guardia di finanza di Monza Brianza, con annessa istituzione del Servizio Alloggiativo. La “Sala Convegno Unificata” si avvale della Sala di Rappresentanza e dell’area ristoro presso la Caserma Chighizola di piazza Diaz, cui si aggiunge ora il nuovo Servizio Alloggiativo in centro a Monza, ristrutturato e dotato di tutti i comfort, a disposizione dei militari e dei rispettivi nuclei familiari.

Un tassello di crescita del più ampio piano di iniziative finalizzate a favorire il mantenimento dell’efficienza psico-fisica del personale, conservare e promuovere l’aggregazione sociale degli appartenenti al Corpo e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale, nonché conseguire rapporti con la collettività. È stata stipulata anche una convenzione pochi mesi fa con la Fondazione Irccs dell’Ospedale San Gerardo di Monza che offre prestazioni sanitarie a beneficio degli appartenenti al Corpo in servizio e in congedo (l’alloggio dista soli 1,7 Km dall’ospedale).

All’inaugurazione hanno preso parte il Comandante regionale della Guardia di finanza, generale di Divisione Paolo Compagnone, assieme al Prefetto di Monza Enrico Roccatagliata. Dopo il saluto del Comandante provinciale della Guardia di finanza, il colonnello Gerardo Marinelli, la cerimonia è proseguita con il taglio del nastro da parte del Prefetto e la benedizione da parte del cappellano militare, monsignor Andrea Scarabello.

Da.Cr.