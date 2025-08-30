Colmegna torna a graffiare: trionfo al Liberty Open in Germania

Dopo un lungo periodo caratterizzato da acciacchi e infortuni e in attesa di rientrare tra meno di un mese nel circuito internazionale, torna a graffiare Martina Colmegna che si aggiudica in Germania il Torneo Liberty Open (seimila euro di montepremi) giocato a Offenburg.

In finale la tennista cesanese si è sbarazzata senza particolari problemi (6-2, 6-2) della rivale ceca Michaela Bayerlova, attualmente al numero 600 delle classifiche mondiali ma che in passato è stata anche tra le prime 300.

Un successo che dà rinnovata fiducia e morale in vista del prossimo 22 settembre, quando Martina Colmegna potrà finalmente tornare a gareggiare nei tornei che contano dopo aver “bloccato” il suo ranking a causa dell’infortunio.

Prossimo appuntamento ancora nel Nord Europa, nello specifico in Belgio, dove sono in programma le semifinali del campionato nazionale, poi tornerà in Italia per giocare a Rovigo e poi a Pula in Sardegna. Con l’arrivo dell’autunno, entrerà così nel vivo la stagione di Martina Colmegna, impegnata nella lunga trasferta in Sudamerica tra Colombia e Brasile per provare a scalare posizioni nella classifica mondiale.

