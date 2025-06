Fiamme gialle in arrivo. Una sede all’ex ospedale

Serviranno il via libera della Regione e lo scorporo dal Piano integrato d’intervento, ma ormai è ufficiale: la Guardia di finanza avrà una sede a Vimercate, nell’area dell’ex ospedale in via Battisti. Nell’edificio a ferro di cavallo più evidente dopo la demolizione, a marzo, di uno stabile che lo nascondeva. Le fiamme gialle aveva manifestato l’interesse a presidiare la Brianza Est già l’anno scorso, con una lettera all’amministrazione. Ed erano cominciati i contatti col Comune. La prima ipotesi però riguardava l’ex Linificio, in via Milano. Opzione scartata per problemi logistici. Così l’attenzione si è concentrata sul vecchio complesso sanitario, sulla parte accanto al Municipio. Per concretizzare il progetto, però, bisogna separare l’edificio dal resto del restyling che riguarda reparti dimessi dal 2010.

Bar.Cal.